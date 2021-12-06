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06/12/2021 17:52

【內房困局】標普：應中國奧園（０３８８３）要求，撤銷其評級

　　《經濟通通訊社６日專訊》國際信貸評級機構標準普爾公布，應中國奧園（０３８８３）要
求，撤銷其評級。
　　標普指，奧園出售物業管理業務和其他項目的進展「緩慢」，公司能否避過違約，視乎其另
類集資活動，如出售資產計劃，以及與債權人就償債展期的談判結果。（ｃｌ）

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