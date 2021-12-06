【內房困局】標普：應中國奧園（０３８８３）要求，撤銷其評級

《經濟通通訊社６日專訊》國際信貸評級機構標準普爾公布，應中國奧園（０３８８３）要
求，撤銷其評級。
標普指，奧園出售物業管理業務和其他項目的進展「緩慢」，公司能否避過違約，視乎其另
類集資活動，如出售資產計劃，以及與債權人就償債展期的談判結果。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事06/12/2021
《神州經脈》人行降準釋萬二億 恒大債務違約坐實 滬指升勢不保
|財經熱話06/12/2021
李克強預告適時降準 內銀股逆市靠穩
|財經熱話06/12/2021
【中概股股災】科指午後尋底創面世新低 阿里巴巴未再穿底 惟專家籲勿估底
|市場動向06/12/2021
小炒王：理財入門必殺技 如何助力財務自由
|FOCUS06/12/2021
【FOCUS】滴滴退市恒大違約 重合上演似有隱喻
|專訪06/12/2021
【專訪】陶冬： Omicron影響經濟復甦進程，但難重蹈2020覆轍(有片)
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰