新世界建好生活倡建全港首個私人資助房屋，首期１３﹒５萬上車

《經濟通通訊社６日專訊》新世界發展（０００１７）公布，由其成立的非牟利房社企「新

世界建好生活 （Ｎｅｗ Ｗｏｒｌｄ Ｂｕｉｌｄ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ）」，今日發表創新房

屋計劃建議，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售，並建議

有關單位買家可享用打破常規的「上車易按揭」，樓宇成交時只需按樓價的一半承造按揭，首期

更低至樓價的百分之五。

公司建議，提供創新的「漸進式供款」按揭模式，樓價餘下一半的按揭，可於成交後十年內

，一次過或分階段承造並供款，亦指以上建議均能協助年輕家庭解決缺乏大額首期、置業初期供

樓吃力的問題。



＊新世界首階段擬捐一幅新界西地皮建３００伙＊



公司表示，「新世界建好生活」將在未來數個月就上述建議與政府部門、相關機構及業界商

討，聆聽各方意見優化有關建議，並待細節落實後再作公布。有關提議若得以落實，新世界發展

首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，預計可建３００個實用面積介乎３００平方呎

至５５０平方呎的一房至三房單位。

「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示，香港的房屋問題盤根錯節，

今次由新世界牽頭提供資源，再結合民間專家的智慧，盼能解決香港「住屋難、上車難」的問題

，亦希望透過房社企，興建非牟利私人資助房屋，為房屋問題找到新出路，更希望其他企業或機

構能夠作出類似的嘗試，與市民同心，一起為解決香港問題而努力。



＊首期僅１３﹒５萬，約私樓市價五折至六折＊



以一個實用面積３００平方呎的單位為例，以現時補地價金額並參照公營資助房屋機構獲得

的 補地價優惠來計算，連同建築費等成本後，有關單位將以約２７０萬元出售，等同私樓市價

約五折至六折。以上述２７０萬元單位為例，合資格的買家可就其購買單位樓價的一半即１３５

萬元，申請九成按揭，變相只須支付原本樓價（２７０萬元）的５％、即１３﹒５萬元作首期，

並於樓宇成交時承造餘下１２１﹒５萬元的按揭。

「新世界建好生活」建議在參照現行居屋申請人的安排外，可讓２５至４５歲的年輕人或家

庭優先申請。現時居屋申請者均須為香港永久性居民兼首次置業人士。以一人申請者為例，每月

入息上限為３﹒３萬元，資產上限為８５萬元；二人或以上家庭，月入上限則為６﹒６萬元，資

產上限為１７０萬元。



＊建議首３至５年內不能出售或出租單位＊



至於有關樓宇的轉讓安排，「新世界建好生活」建議買家在成交後的首３至５年內不能出售

或出租有關單位，確實年期有待與業界商討。而買家須在完成承造１００％按揭後，方可把單位

出售予合資格人士。買家亦可在買入單位第十年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自

由出售。

公司指，先行以３００個單位作為試點，讓各方更容易落實這項創先河舉措。待拆牆鬆綁、

討論成熟後，冀能聯合社會各界力量，一起擴大計劃規模。（ｂｎ）

