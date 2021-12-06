《小傳日記》魚缸又跌無心機，阿里破底真谷氣！

《小傳日記》中概股呢期都真係無咩心機，美國證監新規預備出，已經搞到一堆中概股好似

聽日就已經退市咁，香江魚缸呢邊已經一早跌定先講，今日阿里（０９９８８）再創Ｈ股上市新

低，連埋美團（０３６９０）同騰訊（００７００）都跌逾３％，午後藥明（０２２６９）加入

戰團一齊大跌，拖累大市最多跌４５１點低見２３３１４點，最終恒指收報２３３４９，跌

４１７點或近２巴仙，主板成交１７００﹒２０億元。國企指數報８２７４，跌１８０點或逾２

巴仙。恒生科技指數報５７２７，跌１９８點或跌逾３巴仙。

內地Ａ場都係慢慢磨，上證綜合指數報３５８９，跌１８點或逾半巴仙，成交

５２８２﹒３０億元人民幣。深證成份指數報１４７５２，跌１３９點或近１巴仙，成交

６７５３﹒７８億元人民幣。

一班科技佬表現慘不忍睹，ＱＱ（００７００）跌逾３巴仙，報４４７﹒８銀；美團

（０３６９０）跌近４巴仙，報２３２﹒４銀；阿里（０９９８８）挫逾半成，報１１２﹒７銀

，曾低見１０９﹒５Ｈ股上市新低；小米（０１８１０）回吐跌近３巴仙，報１９﹒１２銀。

近期好多藥佬旗下藥品都被納入醫保，炒高完之後今日終於現回報，百濟神州

（０６１６０）瀉一成三，報１８４﹒３銀；藥明生物（０２２６９）挫逾７巴仙，報９５﹒９

銀；金斯瑞（０１５４８）跪低逾８巴仙，報３５﹒９５銀；藥明康德（０２３５９）跌近８巴

仙，報１６０﹒１銀；信達生物（０１８０１）回吐近７巴仙，報６１﹒８銀。

國務院總理李克強會見國際貨幣基金組織總裁時表示，將適時降準，加大對實體經濟特別是

中小微企業支持，一聽到放水內銀就開心仔！招行（０３９６８）升逾１巴仙，報６４﹒７銀；

工行（０１３９８）升近１巴仙，報４﹒４銀；交銀（０３３２８）升唔夠半巴仙，報４﹒７６

銀；郵儲行（０１６５８）升逾１巴仙，報５﹒６８銀。請請！



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