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即市新聞

06/12/2021 16:30

《小傳日記》魚缸又跌無心機，阿里破底真谷氣！

　　《小傳日記》中概股呢期都真係無咩心機，美國證監新規預備出，已經搞到一堆中概股好似
聽日就已經退市咁，香江魚缸呢邊已經一早跌定先講，今日阿里（０９９８８）再創Ｈ股上市新
低，連埋美團（０３６９０）同騰訊（００７００）都跌逾３％，午後藥明（０２２６９）加入
戰團一齊大跌，拖累大市最多跌４５１點低見２３３１４點，最終恒指收報２３３４９，跌
４１７點或近２巴仙，主板成交１７００﹒２０億元。國企指數報８２７４，跌１８０點或逾２
巴仙。恒生科技指數報５７２７，跌１９８點或跌逾３巴仙。
　　內地Ａ場都係慢慢磨，上證綜合指數報３５８９，跌１８點或逾半巴仙，成交
５２８２﹒３０億元人民幣。深證成份指數報１４７５２，跌１３９點或近１巴仙，成交
６７５３﹒７８億元人民幣。
　　一班科技佬表現慘不忍睹，ＱＱ（００７００）跌逾３巴仙，報４４７﹒８銀；美團
（０３６９０）跌近４巴仙，報２３２﹒４銀；阿里（０９９８８）挫逾半成，報１１２﹒７銀
，曾低見１０９﹒５Ｈ股上市新低；小米（０１８１０）回吐跌近３巴仙，報１９﹒１２銀。
　　近期好多藥佬旗下藥品都被納入醫保，炒高完之後今日終於現回報，百濟神州
（０６１６０）瀉一成三，報１８４﹒３銀；藥明生物（０２２６９）挫逾７巴仙，報９５﹒９
銀；金斯瑞（０１５４８）跪低逾８巴仙，報３５﹒９５銀；藥明康德（０２３５９）跌近８巴
仙，報１６０﹒１銀；信達生物（０１８０１）回吐近７巴仙，報６１﹒８銀。
　　國務院總理李克強會見國際貨幣基金組織總裁時表示，將適時降準，加大對實體經濟特別是
中小微企業支持，一聽到放水內銀就開心仔！招行（０３９６８）升逾１巴仙，報６４﹒７銀；
工行（０１３９８）升近１巴仙，報４﹒４銀；交銀（０３３２８）升唔夠半巴仙，報４﹒７６
銀；郵儲行（０１６５８）升逾１巴仙，報５﹒６８銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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