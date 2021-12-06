【強積金】信安：ＭＰＦ過渡年金，非全無可能方案

政府提出研究將部分強積金（ＭＰＦ）轉移至公共年金，引起熱議。信安投資及退休金服務

行政總裁程浩賢表示，坊間初步對建議或有反彈（ｐｕｌｌｂａｃｋ），但將強積金過渡至年金

並非完全無可能的方案，他強調一個健康的退休投資組合應該由三、四項產品構成，製造穩定且

低風險的被動收入。



＊旗下兩ＥＳＧ基金獲批，冀１月推＊



隨愈來愈多計劃成員臨近退休，積金局倡業界更積極開發退休投資方案。程浩賢受訪時指，

香港對提取強積金後投資的討論較少，相信市場仍需時升溫，又透露信安最近分別有兩隻本地註

冊、提供每月派息的環境、社會和管治（ＥＳＧ）的基金產品獲批，預計最快明年１月中可以推

出。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉補充，ＥＳＧ指數過去１０年的表現都跑贏傳

統的指數，反映投資回報絕對不比傳統資產遜色。她續指，今年環球股市上揚，即使再爆發疫情

但不預期會再觸發去年初的大幅調整，預期強積金全年投資仍可有正面回報。



＊暫未擬推純Ａ股強積金基金＊



政府近年擬擴闊強積金可投資範圍，並在２０２０年底放寬強積金投資Ａ股的１０％限制。

就是否有計劃推出純Ａ股的強積金基金，陳曉蓉指，內部有跟隨上調對Ａ股以至亞洲股票等的投

資上限，但由於Ａ股波動性始終較高，暫時未有計劃推出純Ａ股的強積金基金。

另外，受託人預計２０２３年起將會分批過渡至「積金易」平台，程浩賢透露，初步了解積

金局正研究按照小至大規模作為過渡的次序，估計信安大約是第二或第三批過渡的受託人，但強

調最終方案仍待當局確認。《香港經濟日報》

