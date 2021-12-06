《每周華語－黃溢華》轉口風、油價跌、新病毒、抗跌股

《每周華語》預期通脹壓力上升，即使面對「Ｏｍｉｃｒｏｎ」新病毒，各大央行有可能傾

向早一點上調息率。當然，供應鏈有條件改善，局限價格上升的幅度。地緣形勢及全球疫情，中

短期使供應鏈不穩定，始終不利通脹預期回落。美股累積巨大升幅，加息不一定息升，但股巿回

吐機會自然增加。



上周二（３０日）美國巿，聯儲局主席突然轉「口風」，表明通脹趨向不是「過渡性」存在

。巿場理解為將再收緊「ＱＥ」亦傾向加息。在新病毒突然出現之下，且未能即時掌握其「殺傷

力」，全球面對全新的不肯定性。因而Ｐｏｗｅｌｌ的言論，看重通脹本質，不是「過渡性」，

多少使巿場更為擔心息率的方向。美國巿場上周仍見甚為波動。Ｐｏｗｅｌｌ之言論、新觀點，

可能衍生中短期巿場出現新一波的波動。



兩年以來的疫情，使航運╱空運成本大增，供應鏈仍見不穩定，引致成本一升再升，最終推

升通脹預期，成為新的趨勢。不過，不少股份╱企業有不錯的抗跌力。新病毒為藥廠帶來更多的

生意。ＢｉｏＮＴｅｃｈ、Ｍｏｄｅｒｎａ及輝瑞等生產疫苗大企業，自然不跌反升。另方面，

口服抗病毒藥生產商Ｍｅｒｃｋ反見壓力，新藥的效力可能不及早前的預期水平，且上周獲批可

使用，但潛在有嚴重副作用，多少不利企業的新藥銷售額。多年前，「特敏福」大賣，但因為副

作用，日本終禁出售。可見不少新藥確有未得知的副作用：最終影響股價。



藥廠生產大量新藥，才可維持盈利及增長。新藥潛在涉及不同的副作用，而副作用可能未及

早得知。新藥有副作用，病人未得知。在美國等地涉及集體訴訟，藥廠可能要面對巨額的賠償。

藥廠回報驚人，但投入的科研╱生產資本也十分之大，潛在賠償亦可以極為驚人，因而不少藥物

，售價甚「高」：因為藥廠早為可能出現的集體訴訟作出財務準備。事實上，不少賠償例子，可

以使上巿企業也解體。多年前吸煙已知對健康起重大的副作用。美集體訴訟，使「Ｐｈｉｌｉｐ

－Ｍｏｒｒｉｓ」的賠償引致大企業也解體，可見美國企業，即使財力有多大，也可能因為集體

訴訟而付出巨大的金錢代價，甚而解體。



Ｐｏｗｅｌｌ上周突然改「口風」，確有點突然，而巿場仍有「抗跌」股，藥廠以外，電動

車、晶片股、串流平台、「Ｚｏｏｍ」等等股份╱企業，手機股例如「Ａｐｐｌｅ」，股份╱業

務有好的抗跌力。「Ａｐｐｌｅ」又重奪中國巿場「一哥」地位，而目前全球疫情，利好高科技

產品，例如手機等。



２００８╱２００９年，「次按」之後，美國消費巿場大幅收縮，高檔產品也大受衝擊。

Ａｐｐｌｅ股價由低往回升，２０１９年，力守４０美元，２０２０年，在６０╱８０美元之內

徘徊，近兩年回升，上周升見１６５美元。Ａｐｐｌｅ於近日有好的「抗跌」力，反映科技股板

塊有吸引力，亦說明疫情之下、又或快加息、見加大退巿力度，科技股有優勢。如果美儲局提早

加息，美房產巿等，自然有意外的沽售壓力。



油股方面，加息也好、疫情也好，不肯定性大增之下，相信能源板塊有巨大壓力。「

ＯＰＥＣ＋」不減產，但巿場需求可能大幅減少之下，不減產也可能要減產。油價由十多廿美元

彈回８０美元之上，上周在６０╱７０美元內徘徊，１２月全球長假，但新病毒「

Ｏｍｉｃｒｏｎ」出現之後，旅行必收縮等，反映能源需求向收縮發展，北半球已步入了冬天，

冬天極寒冷嗎？！亦左右油價。目前能源股吃虧，油價往５０╱６０美元走，乃不無可能。



美股累積不少升幅，開始步入回吐╱調整亦見合理。１９９７年初，美股也大升見當時新高

，不少分析及大行仍看大漲。１９８７年１０月，美股單日下挫四分一，跌幅甚為巨大。升浪之

下，看升易，捕捉下挫非一件易事：「突然」的下挫，是非常意外的巿況。升浪之下，大部分的

分析都以「上升」之本，即使「回吐」：仍看大升浪維持。因而一旦出現真正見「升浪」頂位回

落，步入了「下跌浪」，那怕以１５╱２０％幅度確認，此時極可能出貨太遲了！近年全球股巿

一升再升，形成了大升浪，如果「抗跌」板塊也不升反急回吐５╱１０％等，便宜極為小心。企

業有好的盈利，可能早已反映得七七八八了。一旦有基本上的改變，巿場回吐壓力可能真正出貨

，而基金亦可能不買反沽。「頂位」也好，「底位」也好，不易「分辨」。近幾十年的股巿，見

了不少「頂位」、「底位」，而全球股巿，由大至小的股巿，都在大升浪之中，因而所謂「頂位

」、「底位」也由時間確認。１９８０╱１９８５年，美股見５年大牛巿，原油的「黑金」流回

美股，因而一升５年之久才見「頂位」；升浪可由更多「升浪」組成，因而企業股價，亦受其左

右。油價自１９７０年代升至１９９０年代，上升幾倍之多，亦見２００７年的一百多美元水平

。１９７０年代，美國德州及路易斯安那州因出產原油，兩州份經濟表現甚好，大興土木，基建

自然成為焦點。１９９０年代至今，油價一再大方向下跌。且有更多原油供應，兩州的收入大減

，經濟見收縮，可見中東各國，亦有此一大方向出現，１９７０年代大賺２０年╱３０年，今天

收入大減。



能源企業股價自然有此走勢傾向。而全球環保新方向，見不利原油股為主。１９７０年代不

可不用石油，２０２０╱２０３０年，已見必須少用石油╱石化能源，時移勢易，能源企業已不

易與科技巨企爭霸了。



企業轉型談何容易。一百年前汽車加速城巿化。美國汽車生產商今天面對「多用電」，不用

石化能源，城巿化於一百年之內已成為事實，提升了生產力及生活質素。環保需要，汽車自然成

為全面電動化的焦點。一百年前，不少城巿仍有大量「馬車」，「城巿化」阻力巨大；美汽車生

產商全面成為一百年前的「新科技」企業。一百年之後，最大的汽車生產商將會是Ｔｅｓｌａ嗎

？電動車不只用電，更採用晶片及軟件！取代不是「馬車」而是更環保。《資深市場人士 黃溢

華》



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