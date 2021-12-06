《容我世說－張翠容》俄羅斯挑干戈？與烏克蘭恩怨背後

《容我世說》最近，有不少報道直指俄羅斯正在與烏克蘭東部接壤邊境地區調兵遣將，帶來

一片戰雲密布。有傳媒甚至引用烏克蘭情報消息，下個月俄羅斯極有可能再度攻擊烏克蘭，以顯

示克里姆林宮對北約東擴的強硬態度，這一預測立刻引起國際社會的緊張和憂慮。



在我們這邊廂，或許會從俄烏的緊張局勢聯想到台海的潛在危機。事實上，兩者也有相類似

的處境。美國高調在政治上支持台灣，又在台海加強軍事部署，北京對此態度一樣強硬。



美國國內開始有輿論批評拜登加速與中國的冷戰或熱戰，把台灣推向戰爭危險邊緣，一如烏

克蘭。有美分析家指拜登向俄羅斯和中國的挑釁，隨時會令美國也身受其害。



上月底美國國務卿布林肯前往拉脫維亞會見北約秘書長，大家都在猜測，美國會協助烏克蘭

加速加入北約嗎？但一直依賴俄國天然氣的歐盟卻有不同看法，德法兩大國均明白烏克蘭加入北

約對歐盟弊多於利，因此烏克蘭加入北約之事一直只聞樓梯響。



可是，與俄羅斯有接壤邊境的好些東歐國家如拉脫維亞，卻已急不及待呼籲美國在東歐地區

永久駐軍。最近，烏克蘭更請求北約軍艦在黑海繼續巡邏駐守，而波蘭則建議北約在東歐境內部

署更多軍隊。



俄羅斯立刻還以顏色，烏克蘭首當其衝，其東部親俄的頓巴斯地區立刻戰火加劇，而普京在

邊境又密密作出大規模軍力布防，以此來告訴美國，俄羅斯絕不容許北約之手伸到它門口，企圖

把它圍堵。



２０１４年烏克蘭爆發反俄大示威，推翻親俄總統，普京立刻拿下克里米亞，那裏有俄羅斯

常駐的黑海艦隊，屬該國的地緣命脈。跟著又支援烏克蘭東部當地親俄分離分子，與烏克蘭政府

軍的衝突持續至今，令烏克蘭陷於內戰泥沼。



正所謂一波未平一波又起。究竟今次俄羅斯會否再度向烏克蘭挑起干戈，而北約又將作何反

應？儘管拜登恫嚇普京他的軍事行動將帶來嚴重後果，但回看２００８年當俄羅斯入侵格魯吉亞

這個西方夥伴時，北約卻只能眼巴巴看著卻沒有採取保衛行動，２０１４年俄羅斯入侵克里米亞

一樣如是。那麼，北約今次反會為保衛烏克蘭而戰嗎？大家心中有數。



萬一美俄戰爭真的打開，當然這是極不可能的，到時最大的贏家就是中國。拜登在亞太區圍

堵中國的部署將受很大的干擾，而無論怎樣台灣在這情況下都會是的輸家。



國際社會自然不希望美俄用戰爭面對問題，而對各方最有利的就是以政治手段尋求解決紛爭

之道。事實上，在２０１４年９月德法斡旋下，俄羅斯、烏克蘭和頓巴斯地區等各方代表簽下同

意停火的明斯克協議，以及賦予頓巴斯地區特殊自治地位。可是，協議並未受到嚴格遵守。



烏克蘭總統澤倫斯基今年年初更提出要修定協議內容，把美國納入談判參與方，俄羅斯對此

感到烏克蘭誠意欠奉，並認為後者一直想成為對抗俄羅斯的美國軍事盟友，因此必須先下手為強

。



現在就要看美國的態度了。是否回到明斯克協議的初心，正是解決今次問題的關鍵。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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