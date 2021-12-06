《鍾之日記》中概風險壓境，恒大違約添憂

《鍾之日記》１２月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：插。祖國股市：跌。



美國證交會通過修訂《外國公司問責法》，正式要求外國公司提供審計底稿檢查，跟蹤美國

上市中概股的金龍中國指數上周五（３日）重挫９﹒１％。香江魚缸在三周累挫１５６１點後，

今日在中概股拖累、恒大美債正式違約等負面因素下，恒指再跌逾四百點、科指跌３％創新低。

恒指今早低開３４６點或１﹒４６％，報２３４２０；之後Ａ股造好下跌幅收窄，恒指一度僅跌

１３８點，見２３６２８點半日高。港股午後沽壓加劇，跌穿今早低位，一度插４５１點，收市

跌４１７點或１﹒７６％，報２３３４９，創去年９月２９日以來收市新低。國企指數跌１８０

點或２﹒１４％，報８２７４點。科技股指數更創成立後新低，低見５７１０，收市跌１９８點

或３﹒３％報５７２７。全日大市成交有１７００﹒２億元。

彭博引述知情人士透露，港交所（００３８８）計劃在紐約設立一個代表處，加強其國際影

響力。港交所逆市升１％。藥明生物（０２２６９）插７﹒１％，兼失守「紅底」，更是表現最

差藍籌。



＊滬指失守３６００關＊



李克強上周五以視像方式會見國際貨幣基金組織總裁時表示，將適時降準，加大對實體經濟

特別是中小微企業支持，確保經濟平穩健康發展。滬深股市早盤向好，滬綜指上望三千六；不過

降準憧憬難抵房地產違約的憂慮，金融及地產股午後升幅大縮水，加上煙草、鹽鋰等板塊推沽，

滬綜指先升後跌失三千六，收市跌０﹒５％，報３５８９﹒３１點，深成指跌１﹒２２％，創業

板指更大跌２﹒０９％。

人民銀行連續四日１００億元人民幣逆回購，公開市場今日淨回籠９００億元人民幣。兩市

全日成交１２０３６億元人民幣，亦是第３２個交易日突破１萬億元。外資今日通過陸股通淨流

入３﹒９５億元人民幣，連續四日淨流入。



＊中央發聲撐內房，碧桂園逆市升逾３％＊



內房違約潮擴大，中國地產商的兩大美元債發行巨頭－－恒大（０３３３３）及佳兆業

（０１６３８）預告即將違約、恒大上周五（３日）晚公布，收到要求該公司履行一項金額為

２﹒６億美元擔保義務的通知，並表明在恒大未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致

債權人要求債務加速到期。廣東省政府隨即緊急約談許家印，並向恒大派出工作組，督促推進企

業風險處置工作，人行、中證監、銀保監也連夜發聲，指恒大出現風險主要源於盲目擴張，屬個

別個案，對市場和金融業影響可控，將維護房地產市場的平穩健康發展。恒大今日破底低見

１﹒８元，收市仍急跌１９﹒６％，報１﹒８１元。

李克強預告降準，維穩意味甚強。另有傳碧桂園（０２００７）、萬科（０２２０２）、綠

城（０３９００）、龍湖及龍光（０３３８０）等房企計劃於近期發行固定收益產品。內房股個

別發展。部分內房逆市上揚，潤地（０１１０９）升０﹒９％，碧桂園升１﹒８％，萬科升

１﹒２％，龍光升１﹒３％。不過龍湖跌１﹒５％，融創（０１９１８）、世茂（００８１３）

跌１﹒２％。

小型內房陽光１００中國（０２６０８）同樣爆出債務違約。公司公布，就２０２１年到期

１０﹒５％的優先票據，根據該等票據及契約的規定，所有未償還本金以及任何應計但未付利息

將於１２月５日到期。然而，受宏觀經濟環境及房地產行業等多個因素的不利影響導致的流動性

問題，公司無法償還該等票據的本金及應計但未付利息。因此，已發生違約事件。陽光１００一

度跌逾八成破底低見０﹒０５元，收跌１４﹒１％。

此外，花樣年（０１７７７）表示，截至１２月３日兩隻境內債獲得展期，沒有出現境內公

開市場違約事件，其他債權展期方案也在進行持續有序的溝通。



＊中美監管出手市場慌，阿里換帥續創破底＊



美國證交會（ＳＥＣ）上周五通過修訂《外國公司問責法》，僅在美國上市半年的滴滴

（ＤＩＤＩ）同日亦宣布退市，市場憂慮中概股面對中美監管部門的雙重夾擊而退市，觸發一輪

中概股拋售潮。雖然中證監５日向市場大派定心丸，重申有關中方禁止協議控制（ＶＩＥ）架構

企業赴境外上市，並推動中概股退市的報道「完全是誤讀」，當局正與美國監管機構溝通並取得

積極進展。

但市場仍然恐慌，在港二次上市的中概股今日續捱沽，攜程（０９９６１）瀉１３﹒２％，

理想汽車（０２０１５）縮水１２﹒８％，小鵬汽車（０９８６８）跌近８％，百度

（０９８８８）跌５﹒７％，京東集團（０９６１８）、網易（０９９９９）挫近５％，嗶哩嗶

哩（０９６２６）跌４﹒４％。科指重挫逾３％創新低。惟港交所（００３８８）逆市升逾１％

。

慘遭「血洗」的中概股之中，阿里（０９９８８）更成為眾矢之的，美股上周五暴跌８％後

，港股今日跌近６％報１１２﹒７元，續創上市新低。除了股價動盪，阿里高層人事亦大地震。

阿里公布，徐宏將接替武衛出任首席財務官。同時宣布公司升級「多元化治理」體系，任命戴珊

和蔣凡分別負責新設立的「中國數字商業」和「海外數字商業」兩大板塊。



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