【恒大困局】一行兩會齊稱恒大風險源於盲目擴張，是市場個案現象

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》恒大（０３３３３）上周五（３日）披露了

可能無法履行擔保責任的公告，廣東省政府當晚約談了恒大集團實控人許家印。人民銀行、銀保

監、中證監就恒大問題答記者問。



＊人行：恒大出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張＊



人行稱，恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場

化的，投資人較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期

個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資

等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元

債券。

人行稱，中國始終堅持營造公平的市場環境，穩妥有序推進中國金融市場的雙向開放。有關

部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀

律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。對

於企業匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。

人行並稱，應恒大地產集團有限公司請求，廣東省政府同意向恒大地產集團有限公司派出工

作組，這是推進企業風險處置工作、督促切實加強內控管理、維護正常經營的有力舉措，人行對

此表示支持。將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市

場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。



＊銀保監：恒大債務中金融債務佔比約三分之一，結構比較分散＊



銀保監新聞發言人表示，關注到恒大集團對一筆境外債券未能履行擔保義務，這是市場經濟

中的個案現象。相信境內外監管部門會依法公平公正地處理相關事宜。恒大集團全部債務中金融

債務佔比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此，這不會對中國銀行業保險業

的正常運行造成任何負面影響。金融監管部門依法保護消費者、投資者和經營者正當權益的原則

立場不會有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會有任何改變。

銀保監將指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務。現階段，要根據各地不同情

況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、並購貸款，加大保障性

租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。



＊中證監：支持房地產企業合理正常融資＊



中證監則表示，恒大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發，屬於個案風

險。當前，中國房地產行業總體保持健康發展，大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。目前，

Ａ股市場運行總體平穩，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在１％左右的較低

水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩定運

行的外溢影響可控。

下一步，中證監將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企業合理正常融資，促進

資本市場和房地產市場平穩健康發展。

