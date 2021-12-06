【大國博弈】中證監：推動在美中企退市是誤解，積極與美監管溝通

經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》近日美國證監會（ＳＥＣ）公布了《外國公司

問責法》實施細則，滴滴出行宣布啟動自美退市工作，引發市場關注，中證監新聞發言人表示，

注意到了這些情況，中國證監會和相關監管部門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊

重企業依法合規自主選擇上市地。近期，個別媒體報道中國監管部門將禁止協議控制（ＶＩＥ）

架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，這完全是誤解誤讀。據了解，一些境內企業

正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。



＊中證監：正與美監管機構溝通並取得積極進展＊



對於ＳＥＣ要求在美上市的中國公司必須披露是否屬政府實質擁有或控制，並需要向ＳＥＣ

下的會計機構提供審計證據，中證監表示，在中美審計監管合作方面，近期，中證監與美國

ＳＥＣ、美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）等監管機構就解決合作中存在的問題進行

了坦誠、有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得了積極進展。相信只要雙方監管機

構繼續秉持這種相互尊重、理性務實和專業互信的原則開展對話磋商，就一定能夠找到雙方都接

受的合作路徑。

中證監指，事實上，中美雙方在中概股審計監管領域一直在開展合作，也曾通過試點檢查探

索有效的合作方式，為雙方打下了較好的合作基礎。但是，美國一些政治勢力近年來把資本市場

監管政治化，無端打壓在美上市中國企業，脅逼中國企業退市，這不僅有悖於市場經濟的基本原

則和法治理念，也損害了全球投資者利益和美國資本市場的國際地位，是一種「多輸」的做法，

對誰都沒有好處。在資本市場高度全球化的今天，更需要監管部門以務實、理性、專業的方式處

理審計監管合作問題，逼使在美上市中國企業退市不應成為一個負責任的政策選項。



＊中國的監管政策並非打壓，也與企業境外上市沒有必然聯繫＊



中證監並表示，一段時間以來，中國有關監管部門出台了一系列促進平台經濟規範發展的政

策措施，其主要目的是規制壟斷行為，保護中小企業權益和數據安全、個人信息安全，消滅金融

監管真空，防止資本無序擴張。針對這些新問題、新考驗，各國監管部門也正在嘗試採取不同的

監管措施，促進平台經濟更加健康、更可持續的發展。因此，中國政府出台的相關政策，並非對

特定行業或民營企業的打壓，也與企業境外上市活動沒有必然聯繫。

在落實監管措施的過程中，中國監管部門將堅定不移推進改革開放，統籌處理好投資者、企

業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性。中國證監會也將繼續與美國監

管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的遺留問題。

