【內房困局】潘軍：花樣年債務分四大方面，化解非金融融資難度大

《經濟通通訊社６日專訊》花樣年（０１７７７）１０月出現流動性危機，董事局主席潘軍

在集團公眾號發表長文，詳說花樣年面臨的債務、以及對公司前景的展望，對全體花樣年人的期

待。

潘軍表示，花樣年的債務分為４大方面，第一是海外債，這次暴雷的起因就是海外債，規模也比

較大，超過４０億美金，接近２６０億元（人民幣．下同）。這部分我們第一時間委任咨詢機構

，財務顧問華利安和法務顧問盛德，兩個月的時間，已經識別了９５％的債權人，海外債權人小

組的顧問正在積極溝通，對公司存量的以及在運營的項目進行了經營分析及預測，與公司顧問討

論並推出了境外債務重組框架第一版方案。



＊境內信用債規模６０多億，沒有躺平＊



第二個是境內的信用債，規模６０多億，吸取境外債的教訓，花樣年沒有躺平，而是每一天

都在積極地跟這些債權人及監管機構進行交流，最終還是取得了展期、取得了大家的諒解。截至

２０２１年１２月３日，兩隻境內債獲得展期，沒有出現境內公開市場違約事件。

第三是境內的銀行類金融機構貸款，主要是開發類的貸款，目前是比較正常的，還沒有產生

大規模的償付，獲得了大的債權人的諒解，這一部分是２００多億的規模。

第四個可能是現在難度最大的，就是非金融機構，這部分融資是最早爆發的，中小擔保集團

等等，最近又會出現一些像平安不動產等，他們都是非金融機構做的價值融資。目前還是在積極

地溝通解決辦法，像中小擔保集團第一單查封的，現在我們也達成了和解方案，來化解危機。



＊勇敢面對錯誤，欠債想盡一切辦法還＊



潘軍稱，經歷了這兩個月，我和曾小姐很多時間也在反思。第一，勇敢面對我們犯下的錯誤

，要改變我們工作過往的一些慣性，更精細化地進行組織的管控。第二，欠的債，我們要想盡一

切辦法去還上，要最大可能地挽回社會對我們的不良評價。第三，對於我們所擔負的社會責任，

我們保交付、保穩定、保民生，我們要積極地去行動，確保以上任務的完成達到政府的要求。第

四，要對我們的現有團隊進行重組，挽回大家的信心，提振士氣，團結一心，最終實現我們文化

的回歸，實現我們業務能力的提升。（ｃｔ）

