【恒大困局】恒大債務波及下游，金螳螂提訴６９４案件涉款近９億

《經濟通通訊社６日專訊》恒大債務危機波及下游供應商企業。蘇州金螳螂建筑裝飾股份有

限公司（深：００２０８１）公告，公司及子公司與中國恒大地產集團及其成員企業存在建設工

程施工合同╱裝飾裝修合同糾紛，已向相關法院提起訴訟及財產保全，並於近日收到《受理案件

通知書》等文件。此次涉及的訴訟案件共６９４件，合計金額８﹒８２億元（人民幣．下同）。

訴訟起因為恒大集團及其成員企業未按合同約定如期支付工程款等款項。

據內媒不完全統計，截至２０２１年９月３０日，恒大與６家下游供應商的應付帳款及應付

票據餘額合計為６３﹒６５億元。

恒大對東鵬控股（深：００３０１２）應收票據、應收帳款餘額為７﹒９２億元，恒大將

１﹒４４億元房產抵債給東鵬控股。

截至６月３０日，全築股份（滬：６０３０３０）持有的恒大的逾期商票餘額就有近１１億

元，計提壞帳準備高達２﹒１３億元。

今年前三季度，寶鷹股份（深：００２０４７）應收帳款為３４﹒２２億元，同比增加

２４﹒０８％，比年初增加３５﹒４１％。而應收帳款裡，大部分款項或來自恒大。



＊恒大以不同方式還債＊



債務危機之下，恒大當前正以「以房抵債」、「以資抵債」、「以股抵債」等方式進行償還

。

據了解，東鵬控股已與恒大達成１﹒４４億元抵房解決方案，帝歐家居

（深：００２７９８）與恒大達成３９５０萬抵房解決方案；皮阿諾（深：００２８５３））對

所持恒大商票將採取措施收回，也可選擇相對優質房源沖抵；索菲亚（深：００２５７２）與恒

大達成以股抵債１﹒６億元、以資抵債３﹒５２億元解決方案；江山歐派（滬：６０３２０８）

與恒大達成以股抵債７２５０萬元解決方案；曲美家居（滬：６０３８１８）與恒大達成以股抵

債７２００萬元解決方案。（ｃｔ）

