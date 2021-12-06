【新冠肺炎】全國昨增３８宗本土確診，內蒙古增２８宗最多

《經濟通通訊社６日專訊》國家衛健委公布，１２月５日，全國確診者新增確診６１宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２３宗；本土病例３８宗（內蒙古２８宗均在呼倫貝爾市

；黑龍江７宗均在哈爾濱市；雲南２宗均在德宏傣族景頗族自治州；河北１宗在石家莊市），含

４宗由無症狀感染者轉為確診病例均在內蒙古。無新增死亡病例；新增１宗疑似病例，為上海境

外輸入病例；新增治癒出院３７宗。此外，新增無症狀感染４４宗，５宗為本地個案；尚在醫學

觀察的無症狀感染者４８７例（境外輸入４１９例）。



＊雲南及浙江分別出現新冠確診病例＊



雲南省衛健委通報，雲南省過去一日新增６宗確診病例，４宗屬境外輸入病例，全部來自老

撾；本土病例有２宗，其中１宗是透過瑞麗市的重點人群定期核酸檢測發現，另一宗是在隴川縣

集中隔離管理的密切接觸者核酸檢測中發現。

另外，浙江寧波市鎮海區出現新冠確診病例，鎮海區的例行核酸採樣檢測報告結果異常，發

現１名男子、他的母親及妻子的檢測為陽性，３人已送往定點醫院隔離治療。鎮海區疫情防控指

揮部要求，該區今日中小學校停課１天。

境外輸入現有確診病例４２５宗（無重症病例），現有疑似病例２宗。累計確診病例

１０２８２宗，累計治愈出院病例９８５宗，無死亡病例。

截至１２月５日，全國現有確診病例１０６０宗（其中重症病例１２宗），累計治愈出院病

例９３５０７宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９９２０３宗，現有疑似病例２

宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９１９０宗。其中，香港特別行政區１２４６１宗（出

院１２１４９宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６６５２宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。

