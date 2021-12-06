【內房困局】市傳東莞新房放開限購無需社保，業內人士否認

《經濟通通訊社６日專訊》早前有報道指廣東東莞開發商收到通知，到今年年底前，在非主

城區購買新房，首套或二套均無需東莞社保，可正常辦理網簽備案。但隨後市場又傳出消息稱上

述政策「被叫停」。

多個樓盤的銷售經理回應指，沒有聽說過相關的政策調整。不過有銷售經理表示，東莞部分

新盤可以採取「延期」政策，即開發商可以先給購房者保留房源，等購房者社保等條件符合後再

進行網簽。東莞住建局等相關部門沒有回應相關消息。

去年起全國房價整體調控升級，但東莞房價持續高企，一度在全國房價漲幅居首，當地政府

接連收緊購房條件。

去年７月，東莞出台樓市限購限售新政，非東莞戶籍買首套房需交１年社保，買第二套房需

交２年社保，商品房入市交易時限從辦證後２年延長到３年。今年２月，再調整限購年限，非東

莞戶籍居民家庭購買二套商品房，需４年內逐月連續繳納社保滿３年。新落戶居民購買首套房，

也須落戶滿半年、且在購房前２年內逐月連續繳納社保滿半年。今年８月，東莞八部門宣布將嚴

格審核購房人首付資金來源、將個人住房轉讓增值稅免征年限由２年調整為５年等。（ｄｗ）

