【重拳監管】官媒評論微信開放電商外鏈：網絡生態將迎巨變

《經濟通通訊社６日專訊》官媒《經濟日報》發表文章，指騰訊（００７００）旗下微信開

放電商外鏈，為互聯網平台的互聯互通邁出一大步，網絡生態也將發生巨變。

文章中指出，微信近日近日允許點對點聊天場景中將可直接訪問外部鏈接，並將在群聊場景

試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能，此舉意味著互聯網平台間的互聯互通再次升級。



＊料帶來３０００億元至７０００億元的電商導流成交額＊



文章引述國盛證券研報的觀點稱，如果微信向其他平台單向開放，或可帶來３０００億元至

７０００億元的電商導流成交額，但不一定為微信帶來收入。如果微信和其他平台間最後能做到

雙向互聯互通，或可為微信帶來近７０００億元的額外私域電商成交額。文章指出，解除網址鏈

接屏蔽，將使「數據」「流量」快速運轉起來，一個點效率的加快將給整個互聯網生態帶來質的

飛躍。

但文章還指出，互聯互通後，平台鏈接平台，信息嵌套、多層疊加，帶來的信息保障、業務

合規、平台治理等複雜程度都將飆升，互聯網治理難度將成幾何倍數增大，或出現隱私洩露、網

絡詐騙等安全問題，需要相關方做好技術儲備。（ｄｗ）

