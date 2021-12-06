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即市新聞

06/12/2021 15:26

【內房困局】傳房企合景泰富老闆被限制出境，公司回應：嚴重失實

　　《經濟通通訊社６日專訊》有網絡消息稱，房地產企業合景泰富（０１８１３）董事局主席
孔健岷目前被相關部門召回廣州約談協助調查，且被有關部門限制出境。合景泰富回應稱，上述
均為嚴重不實消息，將保留追究捏造和散布虛假消息的發布人法律責任的權利。
　　據內媒報道，風聲興起由於近期多家房企陸續違約，市場對房企償債能力擔憂。而最近亦有
合景泰富的部分負面信息出現，本月３日惠譽將合景泰富集團的長期外幣發行人違約評級自「
ＢＢ－」調降至「Ｂ＋」。惠譽同時將高級無抵押評級自「ＢＢ－」下調至「Ｂ＋」。不過惠譽
亦在報告中表示，相信合景泰富有能力用自有資金償還債務。
　　數據顯示，目前合景泰富集團存續美元債１０隻，存續規模４１﹒５３億美元，將有３隻合
計１１﹒５億美元債於一年內到期，其中，有一筆規模為２﹒５億美元的美元債將於２０２２年
１月１１日到期，另有９億美元規模的美元債將於２０２２年９月份到期。據合景泰富披露，
２０２１年９月，其已發行共計２﹒５８億美元債對明年一月到期的債務進行再融資；對於明年
９月到期的美元債，其已獲取足夠的境外債券發行額度。
　　合景泰富目前挫近３％。（ｄｗ）

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