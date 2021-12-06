【政策風向】李克強預告將適時降準，分析料人行兩周內全面降準

《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強上周五（４日）以視象方式，會見國際貨幣基
金組織總裁時表示，將適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業支持，確保經濟平穩健康發
展。
《路透》引述多家機構分析，人行很可能在一至兩周正式降準，置換部分到期ＭＬＦ（中期
借貸便利）概率較大，且全面降準概率大於定向降準。不過有分析指，僅靠降準並不能扭轉經濟
下行周期，要取決於財政政策的支持力度，以及房地產政策是否會進行微調。
李克強和人行三季度貨幣政策報告，對於國內經濟的看法，都刪去「穩中向好」，李克強近
期更多次強調經濟面臨新的下行壓力，分析師普遍認為，穩增長已經逐步成為政策首要目標，當
前降準正當其時。
＊適度放鬆貨幣及信貸政策，穩樓市＊
民生證券首席經濟學家溫彬指出，為做好跨周期的宏觀調控，降準不僅有空間也有必要，一
方面可以增加信用的投放，另一方面可以引導金融機構降低實體經濟的融資成本。
瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤則指，房地產行業目前面臨較強下行壓力，
或需要財政政策支持，穩定樓市，人行可以適度放鬆貨幣及信貸政策。
內地上次降準，是李克強７月７日在國務院常務會議預告降準後，人行於７月９日宣布全面
調降金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，向市場釋放長期資金１萬億元（人民幣．下同）。
＊降準置換部分１５日到期ＭＬＦ的概率較大＊
對於本次降準時間，開源證券首席分析師陳曦認為，未來１至２周之內，全面降準概率很大
。浙商證券李超指出，１２月人行降準置換部分到期ＭＬＦ的概率較大。１２月ＭＬＦ到期為下
周三（１５日），規模為９５００億元。
李超亦指，１２月若落地降準，全面降準的概率大於定向降準。當前人行積極推進各項結構
性政策工具如３０００億元支小再貸款、２０００億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款及碳減
排支持工具，結構上能夠發揮較好的精準調控效果，而全面降準更便於各金融機構置換ＭＬＦ到
期量，有助於全面支持實體經濟。
＊降準治標不治本，倡財策加碼房策微調＊
保銀資本管理公司首席經濟學家張智威則指，僅靠降準不能扭轉經濟下行周期，未來取決於
財政政策力度以及房地產政策是否微調。
至於降準後是否會出現降息，中泰證券分析師陳興表示，考慮到外部政策轉向剛剛啟動疊加
國內工業品價格增速仍在高位，經濟下行壓力釋放還未充分，明年特別是二季度降息出台的時機
可能更為合適。（ｊｔ）
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