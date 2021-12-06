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即市新聞

06/12/2021 09:32

【內房困局】陽光城４億人幣債券終獲展期一年，持有人曾否決方案

　　《經濟通通訊社６日專訊》陷入財務困境的內地房產開發商陽光城（深：０００６７１）暫
獲些許喘息，其母公司獲得債券持有人的同意，將本周到期的一隻境內債券延期。根據公司上周
五（３日）於上清所發布的公告，「１８福建陽光ＭＴＮ００１」由陽光城母公司福建陽光集團
發行，４億元人民幣（６３００萬美元）的債券將於明日（７日）到期，成為陽光近期最快將要
到期兌付的一隻人民幣債券。而持有人在上周五在第二次會議上同意展期一年的方案前，上周早
些時候展期議案一度未獲通過。
　　據《２１世紀經濟報道》統計，截至目前，以福建陽光為發債主體，處於存續期的美元債還
有７隻，一共１４億美元規模；人民幣債券還有１０隻，共計３４﹒３９億元。在福建陽光美元
債中，最快到期的有一筆票面利率為１２﹒５％的「ＸＳ２１２２４１５３９６」，債券餘額為
１﹒１億美元，將於２０２２年２月２０日到期。陽光城早前透露，已就２０２２年一季度前到
期╱回售的三隻美元債向投資人提出進行交換邀約進行展期，惟暫未有進一步消息。
　　財務負擔沈重的中國地產開發商１２月份面臨近１３億美元的債務償付壓力，之前一個月，
雖然出現了新的流動性壓力的跡象，但投資者對整個行業的情緒略有企穩。（ｗｌ）

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