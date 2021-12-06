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06/12/2021 09:52

【恒大困局】瑞銀汪濤：政府首要確保住房交付，料將放鬆涉房信貸

　　《經濟通通訊社６日專訊》巨額債務壓身的中國恒大（０３３３３）終現實質違約，廣東省
政府上周五（３日）緊急約談實控人許家印，並向恒大地產集團派出工作組，督促推進企業風險
處置工作；人行、中證監、銀保監也連夜發聲。對投資者來說，這或許不算意外。
　　瑞銀中國首席經濟學家汪濤指出，政府的首要目的是確保住房項目的交付、保障購房者合法
權益。也因如此，廣東省政府力圖協調供應商、建築公司、債務人和購房者，推動恒大順利重組
，從而「保護各方利益，維護社會穩定」。汪濤亦表示，未來可能進一步放鬆房貸和開發貸限制
，放鬆開發商資本市場融資限制，調整土地出讓政策，以及加快公租房建設等。

＊汪濤：本月將正式降準＊

　　無獨有偶，國務院總理李克強上周五以視像方式會見國際貨幣基金組織總裁時表示，將適時
降準，加大對實體經濟特別是中小微企業支持，確保經濟平穩健康發展。在強調適時降準的同時
，李克強提到「圍繞市場主體需求制定政策」。
　　對此，汪濤稱，本月將會正式降準。政府可能放鬆財政和貨幣政策，以推動基建投資回升。
投資者應當關注即將召開的中央經濟工作會議釋放的寬鬆信號。（ｗｌ）

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