【恒大困局】同策研究院：若項目處置仍資不抵債，恒大大概率破產

《經濟通通訊社６日專訊》債務壓身的中國恒大（０３３３３）終現實質違約，廣東省政府

上周五（３日）緊急約談實控人許家印，並向恒大地產集團派出工作組，督促推進企業風險處置

工作；人行、中證監、銀保監也連夜發聲。在同策研究院研究總監宋紅衛看來，從政府角度來看

，一定會防止恒大這類惡性風險事件的發生，防止風險向其他房企和行業蔓延。中信證券房地產

行業首席分析師陳聰亦指出，恒大風險事件並不代表整個房地產行業的狀況，對個案作出適當的

風險處置，也有利於房地產行業長遠、健康發展。

分析認為，政府還會採取措施隔離受房地產債務違約影響較大的個別銀行，增加對銀行的流

動性投放，以及合理提高監管容忍度以使銀行逐漸消化壞賬影響等。

宋紅衛預計，後續包括地方政府也會推動有實力的企業接盤恒大項目，但接盤的過程中企業

也會挑選，並不是全盤接收，還有可能打低折扣去接，因此融資額度能不能償還債務還存在很大

問號。從最壞打算來看，若項目處置後仍然是資不抵債，股東不樂意將所有資產償還企業債務的

話，未來恒大破產重整可能是大概率事件。（ｗｌ）

