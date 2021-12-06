【內房困局】華夏幸福擬１４隻債券償付方案，現金償付佔３至４成

《經濟通通訊社６日專訊》華夏幸福今年１０月起在地方政府支持下啟動擬定債務重組計劃

。該公司上周五（３日）公布，對於１４隻公司債券，將採取兩種方式償付，一是現金償付＋信

託受益權份額抵償＋展期清償的方式進行綜合償付；二是擬出售公司通過債務置換方式承接。目

前，公司《債務重組計劃》尚處於金融債委會表決階段。

公告稱，現金償付，即公司通過出售資產回籠資金，現金償付比例約３０％－４０％；信託

受益權份額抵償，即公司以持有型物業資產設立信託計劃並以信託受益權份額償付部分債務，償

付比例約１０％－２０％；剩餘４０％－６０％的部分由公司展期償付。債務本金展期至債務重

組協議簽署日後８年期滿，如公司債券原到期日晚於上述展期到期日的，則到期日不做調整。展

期屆滿後，根據企業後續經營情況，可協商直接清償或繼續展期。債務重組協議簽署後，年利率

調整為２﹒５％，利隨本清。

選擇第二種「置換帶」方式的，可選擇擬出售公司有條件承接其債權，具體承接條件由債權

人與相關資產收購方及公司另行協商確定。值得注意的是，以此方式清償的部分債權本金，不再

適用第一項清償方式，剩餘債權本金仍按第一項清償。同時，置換後債務本金期限至債務重組協

議簽署日後５年期滿，到期後根據實際情況可協商繼續展期。如該金融債務本金原到期日晚於上

述展期到期日的，則到期日不做調整。債務重組協議簽署後，年利率調整為３﹒８５％。



＊債務重組方案舉步維艱，實控人被動減持已失大股東地位＊



截至１１月末，華夏幸福（滬：６００３４０）累計未能如期償還債務本息合計逾一千億元

（人民幣．下同）。根據此前９月３０日發布的《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》，公司

２１９２億元金融債務的清償方案具體分為７個部分，其中依靠出售資產將解決約１０７０億元

，其餘債務通過展期，降息等方式解決。經過資產及業務重組後，華夏幸福將保留孔雀城住宅業

務、部分產業新城業務、物業管理業務及其他業務。

盡管華夏幸福多次表示正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜

，但方案遲遲未能落定使得華夏幸福實際控制人華夏幸福基業控股股份公司在失去大股東地位後

，持股比例已進一步被動減少至２２﹒４４％。

華夏幸福現彈４﹒５％，報３﹒４７元。（ｗｌ）

