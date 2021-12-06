《海納智見－荀玉根》２０２１年複盤：系統收斂，結構發散

《海納智見》２０２１年Ａ股行情呈現出系統收斂、結構發散的特徵，即市場主要寬基指數

的振幅創下歷史新低，但是行業表現較為分化，行業漲跌幅的離散度處於歷史較高水準。借鑒歷

史，這種市場特徵曾經在２０１４年底出現過，最後結局是指數波動加大且行業分化收斂，催化

劑主要是宏觀政策發力，我們認為當前跨年行情正在展開，這一特徵也有望被打破。



＊回顧：今年以來指數振幅小但行業分化大＊



從年度看，今年市場振幅創新低。以萬得全Ａ指數衡量，２０００年以來年振幅基本都在

２５％以上，在大牛市或熊市的時候指數的振幅會更高，然而今年以來（截至２０２１╱１２╱

０３，下同）指數的振幅為１７﹒５％，創歷史新低，次低點為２０１７年的１８﹒５％。從季

度來看，寬基指數的振幅相比歷史最低值低得更明顯些。儘管Ａ股寬基指數表現平淡，但行業之

間的分化程度較大。



＊展望：波幅有望擴大，分化有望收斂＊



目前市場仍處在牛市格局中，當前市場的重要特徵是系統收斂、結構發散。在借鑒１２－

１５年這輪典型的牛市期間市場分化的終局，可以發現牛市前中期市場行情順著主線演繹時行業

表現會有所分化，但隨著牛市到了後期，前期漲幅不大的行業往往迎來輪漲，與此同時前期強勢

的行業漲勢依舊延續，因此市場整體漲幅相較前期上升，指數波幅加大、行業分化收斂。對比而

言，為應對經濟下行壓力，２０１４年底央行進行了降息，而最近李克強總理在１２月３日會見

國際貨幣基金組織格奧爾基耶娃時表示「繼續實施穩健的貨幣政策…適時降準」。所以，我們認

為後續穩增長政策將逐步出台並落地，但是今年政策刺激力度會更加溫和。



＊跨年行情展開，均衡配置＊



１１月以來我們一直提出跨年行情有望逐步展開，主要基於三個邏輯。首先是宏觀政策從寬

貨幣走向寬信用；二是歷史上牛市指數高點與ＲＯＥ高點相對應，本輪ＲＯＥ高點預計在

２２Ｑ１；三是歷史規律顯示歲末年初總有跨年行情。今年７－１０月市場表現比較弱，疊加當

前估值尚可，流動性較為充裕，今年跨年行情或在１１月提前啟動。

當然，隨著近年來我國經濟結構逐步調整，穩增長政策力度更加趨於溫和，所以今年與

１４Ｑ４相比宏觀政策力度會更小，因此歲末年初行情中結構會更加均衡，具體可以重點關注以

下三條線索：首選低估的大金融。年初至今大金融板塊漲幅、估值、基金持倉均處在低位。大金

融中最值得重視的是券商。高景氣的硬科技。硬科技行業基本面較好，新能源車產業鏈有望維持

高景氣。消費跟隨式反彈。今年以來大消費行業跌幅較大，基金對消費的配置已大幅下降。往後

看，消費板塊的基本面有望回暖，性價比將改善。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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