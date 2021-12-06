【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３０點子，報６﹒３７２０

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３０點子，報

６﹒３７２０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒３６９０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７０２，較上個交易日升３６點子，止

步兩連貶，上個交易日報６﹒３７３８。

中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布，上周五（３日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數較前

周下跌０﹒０５％至１０２﹒６６，較２０１４年底則仍上漲２﹒６６％。（ｊｔ）

