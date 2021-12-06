《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３０點子，報
６﹒３７２０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒３６９０。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７０２，較上個交易日升３６點子，止
步兩連貶，上個交易日報６﹒３７３８。
中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布，上周五（３日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數較前
周下跌０﹒０５％至１０２﹒６６，較２０１４年底則仍上漲２﹒６６％。（ｊｔ）
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06/12/2021 09:42
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３０點子，報６﹒３７２０
《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３０點子，報
６﹒３７２０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒３６９０。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７０２，較上個交易日升３６點子，止
步兩連貶，上個交易日報６﹒３７３８。
中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布，上周五（３日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數較前
周下跌０﹒０５％至１０２﹒６６，較２０１４年底則仍上漲２﹒６６％。（ｊｔ）
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