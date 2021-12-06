【聚焦人幣】人幣即期窄幅上落，收跌２５點子報６﹒３７１５

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７１５，較

上個交易日４時３０分收盤價跌２５點子，脫離逾半年新高。全日在６﹒３６６６至

６﹒３７３８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升４點子，報６﹒６﹒３７３０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７０２，較上個交易日升３６點子，止

步兩連貶，上個交易日報６﹒３７３８。



＊專家料人民幣匯率繼續區間震盪＊



招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽點評認為，人民幣匯率預計繼續保持區間震盪，

重點關注疫情最新進展，需等待０ｍｉｃｒｏｎ病毒更多信息，進而判斷全球經濟復甦是否會收

到嚴重打擊。如果疫情持續惡化，新的避險邏輯將進一步打壓美元，利好人民幣。此外，關注中

國降準最新進展和１１月進出口數據。若更多降準信息落地，出口增速明顯回落，將對人民幣產

生一定利空。

中金公司最新觀點稱，伴隨中國出口進一步放緩，經濟明年一季度觸底，貨幣寬鬆和美元周

期性走強預計人民幣在春節後到二季度或將承壓。但中國相對的疫情和疫苗優勢和中美關係邊際

回暖，意味著人民幣風險溢價仍將在低位震盪，疊加外資對國債較有粘性的配置需求，人民幣料

將小幅走弱，伴随下半年經濟企穩回升，可能將在６﹒６附近窄幅震盪。（ｊｔ）

