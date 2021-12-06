【政策風向】官媒：不要簡單理解宏觀政策走向，不可能全面寬鬆

《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強上周五（３日）以視像方式會見國際貨幣基金

組織總裁時表示將「適時降準」，疊加中國恒大（０３３３３）出現實質違約後，市場憧憬涉房

信貸進一步放鬆，分析師普遍預期內地最快１－２周內便將全面降準，宏觀政策走向全面寬鬆。

不過，官媒《經濟日報》今早頭版刊發金觀平評論文章稱，李克強關於適時降準的表態傳遞了中

國作為負責任的發展中大國保證經濟平穩健康運行的決心。至於預期中國宏觀政策將走向寬鬆，

這一看法是對宏觀政策比較簡單化的理解，容易引起誤讀。

文章強調，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，宏觀政策也因此發生明顯變化

。中央強調完善宏觀經濟治理，創新宏觀調控思路和方式，增強宏觀政策自主性，實施積極的財

政政策和穩健的貨幣政策。這意味著中國將保持宏觀政策的穩定性，增強政策的針對性和有效性

，不可能出現大水漫灌的全面寬鬆。政策將更加注重連續性和穩定性、系統性和整體性，同時兼

顧短期和中長期目標，遠不是泛泛而談的寬鬆所能概括。

《路透》早前引述多家機構分析，人行很可能在一至兩周正式降準，置換部分到期ＭＬＦ（

中期借貸便利）概率較大，且全面降準概率大於定向降準。瑞銀中國首席經濟學家汪濤亦指，本

月將會正式降準；政府可能放鬆財政和貨幣政策，以推動基建投資回升。（ｗｌ）

