【人行降準】人行決定１５日下調金融機構存準率０﹒５個百分點

《經濟通通訊社６日專訊》為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，中國人民銀
行決定於２０２１年１２月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％
存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒４％。
（ｃｔ）
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