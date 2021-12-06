【人行降準】人行：此次全面降準釋放長期資金約１﹒２萬億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強上周五（３日）以視像方式會見國際貨幣基金

組織總裁時表示，將適時降準，話音剛落，人民銀行今日在Ａ股及港股收市後公布，為支持實體

經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，人民銀行決定於２０２１年１２月１５日下調金融機構

存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。

人行有關負責人表示，此次降準為全面降準，除已執行５％存款準備金率的部分縣域法人金

融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率０﹒５個百分點，同時考慮到參加普惠金融定

向降準考核的大多數金融機構都達到了支農支小（含個體工商戶）等考核標準，政策目標已實現

，有關金融機構統一執行最優惠檔存款準備金率，這樣此次降準共計釋放長期資金約１﹒２萬億

元（人民幣．下同）。值得留意的是，１５日將有９５００億元的ＭＬＦ到期。



＊此次降準是貨幣政策常規操作，人行堅持正常貨幣政策＊



人行強調，此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的

中期借貸便利（ＭＬＦ），還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。

人行堅持正常貨幣政策，保持政策的連續性、穩定性、可持續性，不搞大水漫灌，為高質量發展

和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

上述負責人稱，此次降準的目的是加強跨周期調節，優化金融機構的資金結構，提升金融服

務能力，更好支持實體經濟。一是在保持流動性合理充裕的同時，有效增加金融機構支持實體經

濟的長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力。二是引導金融機構積極運用降準資金加大

對實體經濟特別是中小微企業的支持力度。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約１５０億

元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。（ｗｌ）

