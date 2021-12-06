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即市新聞

06/12/2021 18:06

【人行降準】國泰君安：降準時點超預期，釋可觀資金助利率下行

　　《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強上周五（３日）以視像方式會見國際貨幣基金
組織總裁時表示，將適時降準，話音剛落，人民銀行今日在Ａ股及港股收市後公布，決定於
２０２１年１２月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備
金率的金融機構），降準共計釋放長期資金約１﹒２萬億元（人民幣．下同）。
　　國泰君安期貨股指期貨高級研究員毛磊表示，人行僅僅隔了個周末就迅速行動，較市場預計
的１２月上中旬，或者明年１月降準的時間預期顯著提前，降準的時點有所超預期。且此次降準
為全面降準，釋放的資金量也較為可觀，不考慮置換的ＭＬＦ規模，較７月降準釋放一萬億的規
模增加。

＊目前仍處於新一輪寬鬆周期的前期＊

　毛磊認為，在銀行端負債成本壓降後，降準將帶動貸款利率下行。人行在公告中表示，貨幣政
策取向未有改變。對股市運行來說，常規而言利多靴子落地常常意味著利多出盡轉利空。但此次
降準有所不同的是，在降準後，市場對後期寬鬆的預期依然存在，例如市場對後期降息的預期進
一步升溫，並且認為在明年將再次降準。因此顯然目前仍處於新一輪寬鬆周期的前期。（ｗｌ）

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