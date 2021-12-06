【人行降準】國泰君安：降準時點超預期，釋可觀資金助利率下行

《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強上周五（３日）以視像方式會見國際貨幣基金

組織總裁時表示，將適時降準，話音剛落，人民銀行今日在Ａ股及港股收市後公布，決定於

２０２１年１２月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執行５％存款準備

金率的金融機構），降準共計釋放長期資金約１﹒２萬億元（人民幣．下同）。

國泰君安期貨股指期貨高級研究員毛磊表示，人行僅僅隔了個周末就迅速行動，較市場預計

的１２月上中旬，或者明年１月降準的時間預期顯著提前，降準的時點有所超預期。且此次降準

為全面降準，釋放的資金量也較為可觀，不考慮置換的ＭＬＦ規模，較７月降準釋放一萬億的規

模增加。



＊目前仍處於新一輪寬鬆周期的前期＊



毛磊認為，在銀行端負債成本壓降後，降準將帶動貸款利率下行。人行在公告中表示，貨幣政

策取向未有改變。對股市運行來說，常規而言利多靴子落地常常意味著利多出盡轉利空。但此次

降準有所不同的是，在降準後，市場對後期寬鬆的預期依然存在，例如市場對後期降息的預期進

一步升溫，並且認為在明年將再次降準。因此顯然目前仍處於新一輪寬鬆周期的前期。（ｗｌ）

