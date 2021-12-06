【ＦＯＣＵＳ】滴滴退市恒大違約，重合上演似有隱喻

【ＦＯＣＵＳ】鬼祟赴美募資４４億美元的滴滴，１５６天後宣布退市了；股神９７歲的拍

檔芒格，加倉阿里「老貓燒鬚」了；拍胸口立軍令狀、賣飛機賣豪宅賣股票自救的恒大

（０３３３３），終於還是違約了……周末腥風血雨的資本市場，看似不相關的負面消息接連發

酵，原來早已被歷經千錘百鍊的「韭菜」洞若觀火－－一個非常夕陽的行業，和一個即將夕陽的

行業，在同一天歷史性重合。



＊滴滴惹一身蟻，中概集體雪崩＊



為給投資人一個交代、無視監管「溫馨提示」的僥倖心理，最終惹來一身蟻。６月３０日赴

美上市籌資約４４億美元的滴滴，股價經歷逾１５０天的下行長坡後，終於周五（３日）宣布啟

動在紐交所退市，當天股價暴瀉２２％，較市值最輝煌時蒸發５７５億美元。

疊加美國證券交易委員會（ＳＥＣ）審計新規，中概股集體雪崩，反映９５隻中概股走勢的

納斯達克金龍中國指數挫９﹒１％，錄２００８年金融海嘯以來最大跌幅。

已經跌到殘的教育股（如新東方、好未來）、平台巨頭股（如騰訊音樂、愛奇藝、攜程）、

造車新勢力（如蔚來、小鵬、理想）……齊泥沙俱下；股價較高位腰斬的阿里巴巴，８﹒２％的

跌幅原來已算溫和。



＊互聯網野蠻生長時代壽終正寢＊



有３年緩衝期的ＳＥＣ新規只是引線，滴滴從調查「追殺」到戲劇退市，標誌中國互聯網野

蠻生長的黃金時代壽終正寢，才是震源。看不透互聯網消費、互聯網金融、互聯網教培……擴張

、套利最終將由公平、合規取代，９月以平均每股１８２﹒３美元大舉增持阿里逾１３億股的芒

格，或許上了最沉重一課。

燒錢、搶人、拼流量，互聯網跟昔日同樣王者無敵的房地產舉債、圈地、谷銷量可謂異曲同

工；中概集體雪崩（其中部分遭錯殺），跟遭監管層稱為「市場個案」「不會對銀行保險業的正

常運行造成任何負面影響」的恒大違約事件，巧合的同一天上演，恰如歷史的隱喻。

至於滴滴預告「啟動在香港上市的準備工作」，鑒於港股資金來源及做市制度大有不同，加

上監管不確定性仍在，關注其再發行的估值會否大幅重置，對互聯網股票前景將有啟示。

