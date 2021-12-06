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06/12/2021 09:14

【大國博弈】王毅晤印尼官員：反對西方把自己民主標準強加於人

　　《經濟通通訊社６日專訊》國務委員兼外長王毅在浙江安吉與印尼對華合作牽頭人、統籌部
長盧胡特舉行會談。雙方一致認為，各國應根據自身國情推進民主建設，應以本國人民是否滿意
作為評判的依據，而不是把西方自己的標準強加於人。
　　王毅表示，中方將全力支持印尼舉辦明年二十國集團領導人峰會，願意共同推動二十國集團
為促進世界復甦發展和完善全球經濟治理發揮積極作用。
　　王毅說，中方願同印尼持續深化疫苗和藥物研發合作。中方支持中國企業同印尼開展技術合
作，助力印尼打造區域疫苗生產中心，推動本地區實現疫苗安全和自主保障。

＊王毅批評有國家煽動意識形態對立＊

　　王毅周六與馬來西亞外長賽夫丁主持兩國合作高級別委員會會議。王毅會後見記者時批評有
國家煽動意識形態對立，製造隔閡分裂，推動築墻脫鈎，甚至企圖挑起冷戰，指當前地區形勢來
到新的十字路口，中方主張各國要團結，不要分裂，要包容不要排外，要共贏不要獨佔，要合作
不要對抗，要穩定不要衝突，要尊重各國主權和領土完整，不要干涉別國內政、挑戰國際關係基
本準則。對於損害地區和平、穩定、繁榮的行徑，地區國家都應提高警惕，共同抵制。
　　另外，王毅是在與巴基斯坦外長庫雷希通電話時，就美方打算舉辦所謂民主峰會，進一步闡
述中方立場。王毅指出，美國的目的不在民主，而在霸權；是假借民主名義，維護美國在世界上
的獨霸地位；是以民主為旗號，借機干涉別國的內政；是濫用民主價值，在世界上製造分裂。
　　王毅說在民主問題上，美國自身問題成堆，他強調如果要討論民主，就應該在聯合國的平台
討論，中國對自身的民主道路及進程充滿信心，中國特色社會主義民主是全過程人民民主，得到
中國人民廣泛擁護及支持。（ｃａ）
　

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