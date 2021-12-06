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06/12/2021 09:22

【大國博弈】中國外交部發１﹒５萬字報告批評美式民主亂象

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國將於周四（９日）起舉行民主峰會。在北京，外交部在網站
發布《美國民主情況》報告。報告全文約一萬五千字，內容指民主是全人類的共同價值，是各國
人民的權利，而不是哪個國家的專利，實現民主有多種方式，不可能千篇一律。
　　報告批評民主制度逐漸異化和蛻變，民主實踐亂象叢生，並列舉美國民主的「三重弊害」包
括民主制度痼疾積重難返、民主實踐亂象叢生，以及輸出所謂民主產生惡果。「三重弊害」　下
又有１４　項情況，例如批評美國的民主是「金錢政治」，而一人一票亦變為「少數精英統治」

　　《新華社》報道，報告通過列舉事實、數字和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民
主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，以期美國完善自身民主制
度和實踐，對外改弦易轍。
　　報告又指，美國政府不顧世界上不同國家和地區在經濟發展水平和歷史文化方面存在的巨大
差異，將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行「民主改造」，策劃「顏色革命」，肆意干
涉他國內政，甚至顛覆他國政權，造成災難性後果。
　　美國總統拜登本周四、周五將主持首場民主峰會，受邀方包括台灣，但不包括中俄。中方曾
批評，「民主峰會」完全是場鬧劇，是典型的冷戰思維，會加劇世界混亂和分裂；這種假民主之
名、行反民主之實的做法十分荒唐，不得人心，注定要失敗。（ｃａ）

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