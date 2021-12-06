《融天納地－溫天納》新變種疫情下的環球形勢

《融天納地》在新變種疫情下，估計環球經濟較難快速完全復甦到疫情前的完全開放狀態，

防控措施常態化或間歇性加強對供需造成的影響將持續存在。環球市場繼續處於半封鎖狀態將導

致海外供應繼續受制，將導致通脹壓力持續惡化。經濟與就業遭遇的疫情風險持續不斷，對聯儲

局擬加快退市及收緊將會產生一定的障礙，市場加息預期或會有機會適度緩減，但估計加息的方

向難以扭轉。



因應未來環球持續半封鎖將拖慢海外供應鏈的復甦，內地供應能力有望在更長時間內擁有較

強的優勢，拉動內地出口產業鏈條保持較高的強度，不過，與人流關聯的旅遊、零售、服務等行

業的復甦將會較慢。故此，在整體布局下，外需相對強於內需的型態將有機會延續。從政策角度

出發，推動順暢的內循環是提升內地經濟穩定性和抗壓性的重要方向，因此，估計中央政府將運

用宏觀調控來彌補內需的不足，預計政策有望從促消費、擴投資、穩工業等多方面入手，在促進

內需方面進一步增加。不能否認，疫情持續將增加社會運行的成本，壓低潛在經濟增長速度，故

此利率應在較低的水平以維持經濟的靈活度。



在資本市場領域，由於內地經濟發展面臨的疫情風險相對海外較低，與此同時，內地各項改

革政策不斷釋放長期增長潛力，加上資本市場開放度不斷提升，各因素有助內地資本市場保持對

外資的吸引力。預計未來Ａ股能夠在長期內保持相對穩定，結合內地房地產稅試點將加速內地居

民財富結構向金融資產傾斜，不同行業的表現將持續出現分化，投資市場將出現結構性的機會，

傾向若干受惠領域及板塊。



今年１０月國家政策開始呈現微調，能耗雙控呈現邊際性放鬆，而煤炭保供穩價力度則在加

強，個人住房抵押貸款亦加快發放，開發商融資亦有呈現邊際鬆綁。這一系列政策組合拳促使內

地經濟面臨的「類滯脹」壓力在１１月份呈現緩減。環球新冠新增確診再度攀升、聖誕消費旺季

支撐內地出口繼續維持較佳的運作環境，整體而言，內地第四季度經濟宏觀形勢略為改善。在物

價層面，ＰＰＩ同比見頂回落，ＣＰＩ同雖比較快回升，但風險仍可控。「類滯脹」壓力的緩減

促使國策能較為有力地聚焦於跨周期調節，財政政策亦將呈現發力的空間，而貨幣政策空間亦將

趨向緩慢寬鬆。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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