《匯市一周－徐惠芳》通脹升溫，觀望央行收水講話，美元整固

《匯市一周》上周美聯儲主席鮑威爾展現鷹派發言，將在本月的會議上討論提前結束購債，

為高通脹造好準備。其他聯儲官員也紛紛發聲，暗示支持更早結束量化寬鬆。市場對美聯儲加息

的預期增加，美元也受刺激。



上周五（３日）數據顯示，非農就業數據意外下滑，從預測的５５萬下降到２２萬，黃金價

格上揚。失業率降至４﹒２％，低於預期的４﹒５％和之前的４﹒６％，美元恢復了上行的趨勢

。



在南非發現Ｏｍｉｃｒｏｎ變種毒株後，包括美國在內的二十多個國家均被攻陷，多國收緊

邊境管控加以應付，投資者擔心，恢復旅行禁令和封鎖措施可能扼殺剛剛起步的經濟復甦，市場

存在避險傾向，限制了美元升勢，收於０﹒１５％至９５﹒５４４。



美聯儲１１月議息啟動「收水」計劃後，首份非農就業報告出爐好壞參半。１２月份非農就

業職位僅增加２１萬，遠低於上月５３﹒１萬。由於疫情反彈和新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐

。



另一焦點數據是美國１１月失業率，報４﹒２％，較上月４﹒６％改善，可能跟美國政府陸

續結束疫情失業援助金計劃，推動人民重返勞工市場有關。感恩節假期及傳統消費旺季，部分職

位重啟，民眾可重投工作。美國就業報告公布後，１１月製造業服務業ＰＭＩ及１０月工廠訂單

分別勝於預期，預視１２月份的經濟展望仍然樂觀，為美元帶來短暫支持，美匯指數暫時守住

９６關邊緣。



美元跌至１０天線９６﹒３以下，本周初，美國沒有重要數據公布，估計美元有機會下探前

周低位９５﹒５２。



周二（７日）及周三（８日）分別為澳洲聯儲銀行和加拿大央行議息，市場預期，兩家央行

維持利率不變，但對抗疫購債計劃會否作出調整將受到關注，若兩家央行決策者在會後言論偏向

鷹派，或會帶來澳元和加元支持，留意政策內容。



歐元區１１月通脹率創紀錄新高且遠超目標，不過歐洲央行仍無動於衷，認為通脹激增只是

暫時性，而且可能已經觸頂。央行還考慮推遲決定未來購債計劃，歐元因此受壓，兌美元收跌

０﹒１４％至１﹒１３０６。



英鎊兌美元連續第二周收跌，跌幅為０﹒８７％，創去年１２月下旬以來新低至

１﹒３１９４。Ｏｍｉｃｒｏｎ新冠變體導致英國央行本月預期加息幅度下滑，美聯儲可能加速

收緊貨幣政策，在英國央行１２月１６日的利率會議前，強勢美元可能會成為英鎊走勢的驅動因

素。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



