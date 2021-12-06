《師傅教路－黃瑋傑》濰柴動力致力擴業務範圍，發展新能源新科技

《師傅教路》濰柴動力（０２３３８）主要從事生產及銷售柴油機及相關零部件，集團致力

擴大業務範圍，形成了動力總成（包括發動機、變速箱、車橋、液壓）、整車整機、智能物流等

產業板塊協同發展的新格局，其產品包括全系列發動機、變速箱、車橋、液壓產品、重型汽車、

叉車、供應鏈解決方案、燃料電池系統及零部件、汽車電子及零部件等，廣泛應用和服務於全球

卡車、客車、工程機械、農業裝備、船舶、電力等市場。



＊上半年動力總成業務創新高，布局燃料電池產業鏈＊



今年上半年，集團動力總成業務再創歷史新高，期內共銷售發動機６７﹒１萬台，同比增長

４２﹒８％，其中重卡發動機銷售３３﹒９萬台，市場份額同比提升３﹒２個百分點至

３２﹒４％；銷售變速箱８０﹒２萬台，增長３２﹒４％，其中重卡變速箱銷售７８﹒２萬台，

市場份額提升２﹒８個百分點至７４﹒９％；銷售車橋６３﹒８萬根，增長１９﹒５％。同時，

戰略高端產品繼續發力，大缸徑發動機實現收入５﹒２億元人民幣，增長２４﹒２％；高端液壓

實現國內收入２﹒９億元，增長２７﹒３％。

在鞏固核心業務的同時，集團致力發展新業態、新能源、新科技，如與瑞士飛速集團戰略合

作，布局燃料電池產業鏈。隨著氫燃料電池加速產業化、規模化，集團已建成集研發、測試、檢

驗、試製等功能於一體的燃料電池產業園，形成了完整產業鏈檢驗檢測能力。同時，已在全國開

通燃料電池公交專線２９條，運行里程超過８００萬公里。今年３月，由濰柴動力牽頭、全國唯

一的國家燃料電池技術創新中心在山東成立，布局人工智能、車聯網等業務。



＊多地出台氫能補貼政策，氫能頂層設計有望加快發布＊



據濰柴動力表示，其氫燃料電池產品覆蓋５０－１６０ｋＷ，最高效率可以達到６２％，電

堆體積功率密度可達４ｋＷ╱Ｌ，可實現攝氏負３０度無輔助低溫啟動，系統成本大幅降低，而

相關產品主要應用於卡車、客車、發電及叉車等市場。近期上海、重慶、河南等地陸續出台氫能

地方補貼政策，不僅涉及全產業鏈，而且補貼力度也不小。據市場消息，經過較長時間的規劃研

討，國家氫能頂層設計有望加快對外發布，這是一份涉及氫能產業的中長期規劃，將對未來氫能

產業的持續發展起到引領作用。根據中國氫能聯盟的預測，到２０３０年，中國氫氣需求量將達

到３５００萬噸，在終端能源體系中佔比為５％；到２０５０年，需求量將達到６０００萬噸（

相當於２０２０年的２９２﹒６８％），在終端能源體系中佔比為１０％，可減排約７億噸二氧

化碳，產業鏈年產值達到１２萬億元。建議買入價１５﹒５元，目標１７﹒６元，止蝕位

１４﹒４元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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