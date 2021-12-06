《金石為開－黃威》非農不佳難阻美聯儲轉鷹，黃金仍承壓

《金石為開》過去一周Ｏｍｉｃｒｏｎ變異毒株對市場的影響有所減弱，美聯儲主席鮑威爾

在國會的證詞轉向鷹派，則對市場造成了明顯衝擊。１１月非農表現不佳一定程度上緩和了貨幣

政策收緊的預期，但上周收益率曲線仍更趨平坦化。美元於高位反覆，全周幾乎收平；黃金仍偏

弱勢，震盪收跌０﹒５％。



美聯儲主席鮑威爾上周出席美國國會參議院銀行委員會的季度聽證。鮑威爾承認通脹進一步

上升的風險增加，美聯儲基線場景預期仍是通脹會在２０２２年期間回落，不過目前預計更高的

通脹將持續到２０２２年中旬。他表示是時候放棄關於通脹「暫時性」這個詞，實際上意味著美

聯儲對高通脹預期時間的延長。此外，鮑威爾明確提到隨著通脹上升和經濟增長，美聯儲可能會

更快地完成縮減購債，ＦＯＭＣ將在下次會議（即１２月）上討論這個問題，態度明顯向鷹派轉

變。



另一方面，美國１１月非農就業人口僅增加２１萬人，大幅低於市場預期的５５萬人，創

２０２０年１２月以來最小增幅。期內失業率進一步降至４﹒２％，勞動參與率輕微提升，薪資

增長略遜預期。這份非農報告令投資者大跌眼鏡，一定程度上緩和了近期對貨幣政策加速收緊的

擔憂。不過越來越多的美聯儲官員表示，在通脹上升情況下有理由加快撤出貨幣支持政策，呼應

了主席鮑威爾早前國會聽證的講話。考慮到明年鷹派票委增加，我們仍預計美聯儲將儘快完成

Ｔａｐｅｒ，以為後續政策爭取更多空間，這個時間點可能由明年中提前至３－４月份。至於加

息的速度，目前分歧較大，美聯儲的態度還比較保守。但不排除在通脹壓力下，美聯儲連續加息

可能。



黃金短線的壓力略有緩和，日線指標開始好轉。但收緊貨幣政策預期仍限制黃金表現，金價

暫時還難以改變弱勢狀態。上周連續的長上影線反映出空頭的強力壓制，隨著保歷加通道中軌掉

頭回落，１８００美元將有明顯阻力。而通道開口也沒有收窄跡象，下軌快速下滑的情況下，預

計１７２０美元一線才有較強支持。



本周重要數據不多，主要關注美國１１月ＣＰＩ及核心通脹。《六福金融分析師 黃威》



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