【通關在望】許樹昌估計香港明年２月才可與內地全面通關

《經濟通通訊社６日專訊》政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌出席晚宴分享時

表示，本港與內地恢復通關的原則，是不能為內地帶來額外風險，若初步通關後無引起爆發，則

可以增加每日過關配額。他舉例指澳門用了四個多月才能全面通關，估計香港明年２月才能與內

地全面通關。



＊倘有１宗源頭不明個案或觸發熔斷機制＊



許樹昌表示，暫時未知本港與內地恢復通關後的「熔斷機制」安排，但一般而言，如果本地

有１宗源頭不明個案，就會觸發熔斷，他不確定政府屆時會否採取更寬鬆的標準。

他認為，只要帶新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案無流入社區，便不影響通關。他周二（７

日）將以視像出席世衞緊急會議，希望可掌握更多有關Ｏｍｉｃｒｏｎ的數據，包括死亡率等。

被問到在Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐下，市民應否選打滅活疫苗作為第３針加強劑，他回應指，目前各

地仍正研究接種復必泰和科興後，產生多少抗體才足以中和病毒，但強調接種第３針後，有助提

升抗體水平。



＊科興復必泰阿斯利康均可第三針加強劑＊



他續稱，本港持續採取「清零」政策，是因為未有條件與病毒共存，而病毒亦有不斷變種的

趨勢，呼籲社會要盡快推高高危群組的接種率，以及接種第三針加強劑。他指三款疫苗包括科興

、復必泰及阿斯利康作為第三針加強劑都無問題，三者同樣能引起Ｂ細胞反應，保護力能有所增

加，而減低重症風險的Ｔ細胞反應方面，三款疫苗亦能維持八成以上。他補充，因科興引起Ｂ細

胞反應較另外兩款疫苗低，若市民第三針選擇接種科興，６個月後則需要補打。（ｃｌ）

