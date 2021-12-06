【立會選舉】夏寶龍：愛國者治港非單聲道，是「五光十色」多樣性

《經濟通通訊社６日專訊》團結香港基金旗下的香港地方志中心今日下午舉辦《香港參與國

家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式。全國政協副主席、國務院

港澳辦主任夏寶龍透過視像發表講話。他提到本月１９日舉行的立法會選舉並非單聲道，「愛國

者治港」的參與面很寬、舞台很大，是搞「五光十色」。他又形容是次立法會選舉的多元性和包

容性等，均屬前所未見。



＊新選舉制體現政治包容性及公平競爭性＊



夏寶龍表示，新選舉制體現四大特質，包括充分代表性、政治包容性、均衡參與性，以及公

平競爭性，愛國者治港不是搞清一色，而是要令「反中亂港分子」、港獨分子不可參與管治架構

，而今屆選舉有不少新面孔參選，除了土生土長港人參選外，也有港漂、「老外」參選，多名持

不同政見人士亦得到足夠提名參選，反映選舉不是單聲道，多名持不同政見和主張人士成功獲得

提名，新選舉制度更能反映民意，更好地平衡香港整體利益。



＊香港選舉制屬中國內政＊



他表示，香港過去很長時間盲目追求西方民主，但只是帶來社會分化、惡鬥，市民沒有真正

享受民主，強調新的選舉制度回歸良性競爭，相信所有希望香港愈來愈好的市民，都會以「主人

翁」的姿態參與投票。

他又提到香港的選舉制度屬中國內政，任何外部勢力無權干涉，批評國際上有人罔顧事實，

污蔑香港的選舉制度，只會暴露他們的無知及傲慢，形容他們從不是民主的「優等生」，更不是

「民主教師」。他又不點名批評一些流亡海外的民主派人士，指他們「數典忘祖、勾結外部勢力

」，他們無論逃到哪裡，都會被刻在歷史的恥辱柱上，並受到懲罰。（ｃｌ）（ｚｚ）

