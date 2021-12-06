【新冠疫苗】港府再認可４高風險國家針卡，周三起可用作登機回港

《經濟通通訊社６日專訊》政府今日公布，將認可格魯吉亞、摩爾多瓦、塞爾維亞及多哥發

出的疫苗接種紀錄作為曾於Ａ組指明地區逗留的香港居民用作登機來港的認可疫苗紀錄。相關安

排將由本周三（８日）凌晨零時起實施。

政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險Ａ組指明

地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。歐盟最近宣布在該機制下，認可由格魯吉亞、摩爾多

瓦、塞爾維亞及多哥發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由

周三凌晨零時起接受該些地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

雖然該些地區目前並非Ａ組指明地區，但有關安排可便利持該地區相關主管當局發出並符合

指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從Ａ組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列

於政府「就指明用途認可２０１９冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府發言人表示，留意到歐盟新冠數碼通行證機制亦認可了新西蘭及新加坡發出的疫苗接種

紀錄。政府繼早前已與該兩個地區達成認可安排，亦將更新「發出認可疫苗接種紀錄地區名單」

，將新西蘭及新加坡列為在歐盟新冠數碼通行證機制下發出認可疫苗接種紀錄的地區。（ｃｌ）

