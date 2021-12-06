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即市新聞

06/12/2021 18:01

【新冠肺炎】長者幼童免強制掃安心出行，Ｂ類食肆堂食延長１小時

　　《經濟通通訊社６日專訊》香港政府宣布，本周四（９日）起將強制使用「安心出行」範圍
，擴展至所有食肆、健身中心、美容按摩院等表列處所，考慮到有個別人士因合理理由未能符合
相關使用「安心出行」的規定，三類指定人士可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」，
他們包括：６５歲或以上和１５歲或以下的人士、殘疾人士，及其他獲政府或政府授權機構認可
的人士。
　　若１５歲或以下人士在成年人陪同下進入餐飲業務處所或表列處所，而該成年人已履行適用
的「安心出行」規定，則該名１５歲或以下人士無須填寫登記個人資料的表格。酒吧╱酒館、浴
室、派對房間、夜店╱夜總會、卡拉ＯＫ場所和麻將天九耍樂處所的所有顧客必須使用「安心出
行」的規定將維持不變。

＊不再設Ａ類食肆＊

　　此外，因應周四起全面執行使用「安心出行」的規定，餐飲業務處所Ａ類運作模式將不再適
用。換言之，所有餐飲業務處所（除酒吧╱酒館另有規定外）於指明期間須按Ｂ類、Ｃ類或Ｄ類
運作模式的其中一種運作，並遵從適用於相關運作模式的社交距離和防疫抗疫規定，包括要求所
有涉及處所運作的員工接受定期檢測或接種新冠疫苗。在上述安排下，Ｂ類運作模式下可提供堂
食服務的時間將延長一小時至晚上１０時５９分為止。

＊食衞局：變種病毒威脅下須嚴陣以待＊

食物及衞生局發言人表示，鑑於變異病毒株在全球擴散的速度極快，必須嚴陣以待，採取嚴謹的
防疫措施，貫徹「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，以達致「動態清零」的目標。為更有
效和精準地追蹤確診個案、評估暴露風險及為相關人士進行病毒檢測，本港有必要執行相關措施
，從而增強疫情防控能力，保障市民大眾安全。（ｃｌ）

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