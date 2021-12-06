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06/12/2021 08:40

【企業盈警】英皇證券（００７１７）料全年虧損最多６﹒９億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》英皇證券（００７１７）公布，預期截至９月３０日止年度綜合
虧損淨額將不多於６﹒９億元，去年度虧損約６﹒９億元。
　　該集團指，於本年度，由於業務經營環境困難，總收入有所下降及與孖展貸款、其他貸款及
墊款有關之減值撥備淨額將按年同比下降至少２０％
　　該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

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