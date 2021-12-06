【企業盈警】英皇證券（００７１７）料全年虧損最多６﹒９億元

《經濟通通訊社６日專訊》英皇證券（００７１７）公布，預期截至９月３０日止年度綜合
虧損淨額將不多於６﹒９億元，去年度虧損約６﹒９億元。
該集團指，於本年度，由於業務經營環境困難，總收入有所下降及與孖展貸款、其他貸款及
墊款有關之減值撥備淨額將按年同比下降至少２０％
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話06/12/2021
【虛幣世界】加密貨幣市周六曾洗倉，比特幣曾低見四萬二
|市場動向06/12/2021
構建生態圈和獲客場景 提供綜合金融服務
|財經熱話06/12/2021
【陶觀天下】鮑威爾政策改口 新病株抗疫變陣
|財經熱話03/12/2021
《嚟緊炒D乜》中國建築興業受惠行業增長帶光伏概念 具投資價值
|財經熱話03/12/2021
理想小鵬回吐 大行看好新能源車前景仍叫「BUY」
|中國故事03/12/2021
《神州經脈》滴滴退美回港 A場破三千六 北京冬奧2月4日開幕
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰