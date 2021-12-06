【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒４億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社６日專訊》恒指周五（３日）低開１１３點，報２３６７５點。最高升１３

點報２３８０２點，最低跌３３７點報２３４５１點。恒指收報２３７６６點，跌２２點或

０﹒０９％。

按額度計算，北水全日淨流入４４﹒４億元人民幣，增加７０﹒５％。美團（０３６９０）

、中國電力（０２３８０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是建設銀行

（００９３９）、東岳集團（００１８９）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１６５９﹒１５億元增加１２﹒４％。其中港股通成交３０８﹒３億元，佔總成交

１８﹒６％。



＊美團縱跌逾２﹒６％仍獲北水支持＊



美國ＳＥＣ通過修正案，確定實施《外國公司責任法》（ＨＦＣＡＡ）的規則，規定在美國

證交所上市的中國企業必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，意味在美國

上市的中概股有可能快被除牌。根據新規則，若果「美國上市公司會計監督委員會」

（ＰＣＡＯＢ）連續３年未能對在美國上市的外國公司進行審計，證交會可以將這些公司於紐約

證券交易所和納斯達克交易所除牌，並禁止交易。當局亦要求透過可變利益實體（ＶＩＥ）在美

國上市的中國企業加強訊息披露。

美團跌２﹒６６％報２４１﹒２元，北水淨買入８﹒９億元。中國電力升８﹒４％報

４﹒１３元，北水淨買入５﹒１億元。快手跌３﹒５６％報８１﹒２５元，北水淨買入４﹒９億

元。建設銀行升１﹒３３％報５﹒３３元，北水淨賣出１﹒９億元。東岳集團跌１﹒０７％報

１３元，北水淨賣出１﹒２億元。舜宇光學科技升２﹒６２％報２３５﹒２元，北水淨賣出１億

元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ８﹒９１

中國電力 （０２３８０） ５﹒１１

快手 （０１０２４） ４﹒９５

小米集團 （０１８１０） ３﹒９７

思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒０８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －１﹒８９

東岳集團 （００１８９） －１﹒２４

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒０４

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒０７

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