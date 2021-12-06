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06/12/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒４億人幣，買美團沽建行

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒指周五（３日）低開１１３點，報２３６７５點。最高升１３
點報２３８０２點，最低跌３３７點報２３４５１點。恒指收報２３７６６點，跌２２點或
０﹒０９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４４﹒４億元人民幣，增加７０﹒５％。美團（０３６９０）
、中國電力（０２３８０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是建設銀行
（００９３９）、東岳集團（００１８９）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１６５９﹒１５億元增加１２﹒４％。其中港股通成交３０８﹒３億元，佔總成交
１８﹒６％。

＊美團縱跌逾２﹒６％仍獲北水支持＊

　　美國ＳＥＣ通過修正案，確定實施《外國公司責任法》（ＨＦＣＡＡ）的規則，規定在美國
證交所上市的中國企業必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，意味在美國
上市的中概股有可能快被除牌。根據新規則，若果「美國上市公司會計監督委員會」
（ＰＣＡＯＢ）連續３年未能對在美國上市的外國公司進行審計，證交會可以將這些公司於紐約
證券交易所和納斯達克交易所除牌，並禁止交易。當局亦要求透過可變利益實體（ＶＩＥ）在美
國上市的中國企業加強訊息披露。　
　　美團跌２﹒６６％報２４１﹒２元，北水淨買入８﹒９億元。中國電力升８﹒４％報
４﹒１３元，北水淨買入５﹒１億元。快手跌３﹒５６％報８１﹒２５元，北水淨買入４﹒９億
元。建設銀行升１﹒３３％報５﹒３３元，北水淨賣出１﹒９億元。東岳集團跌１﹒０７％報
１３元，北水淨賣出１﹒２億元。舜宇光學科技升２﹒６２％報２３５﹒２元，北水淨賣出１億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒９１
　　中國電力　　（０２３８０）　　　　　　５﹒１１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒９５
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　３﹒９７
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　　３﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒８９
　　東岳集團　　　（００１８９）　　　　　－１﹒２４
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒０４
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－０﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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