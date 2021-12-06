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即市新聞

06/12/2021 19:08

《日入而息》人行降準放水１﹒２萬億，新世界倡建私人資助房屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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人行決定１５日下調金融機構存準率０﹒５個百分點；此次全面降準釋放長期資金約１﹒２萬億
元人民幣；國泰君安：降準時點超預期，釋可觀資金助利率下行　　　　　　　　　　　　　　
政治局：明年穩健幣策要靈活適度，積極財策要提效能　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳恒大（０３３３３）擬將所有離岸債務納入重組計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳房企合景泰富（０１８１０）老闆被限制出境，公司回應：嚴重失實　　　　　　　　　　　
商湯集團（０００２０）明日起招股，入場費約４０３０元　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界建好生活倡建全港首個私人資助房屋，首期１３﹒５萬上車　　　　　　　　　　　　　
長者幼童免強制掃安心出行，Ｂ類食肆堂食延長１小時　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增５宗輸入確診，全部涉Ｌ４５２Ｒ變異病毒株　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收４１７點報２３３４９，科指跌１９８點報５７２７
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　降準憧憬速散，滬指收跌０﹒５％失三千六創板挫２％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美元兌日圓重上１１４才較為安全　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３００╱０３，日圓最新報１１３﹒２２╱２３
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　ＴＯＭＯ（０６９２８）與海南省充投達戰略合作，涉新能源驛站
　　建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳金力永磁開始評估香港ＩＰＯ需求　　　　　　　　　　　　　
　　據報商湯科技明起招股，引入８名基投　　　　　　　　　　　　
　　比亞迪（０１２１１）跌近２％，惟１１月汽車銷量按年增八成二
　　長實（０１１１３）拒評出售倫敦寫字樓物業傳聞　　　　　　　
　　騰盛博藥（０２１３７）聯合療法臨試分析結果與結論一致　　　
　　公募基金淨申購額創歷史高，新能源基金收益高達八成　　　　　
　　據報港交所（００３８８）計劃最快明年紐約開辦事處，以加強其
　　國際影響力；推動金融市場可持續發展，冀２０５０年前達致碳中
　　和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新世界建好生活倡建全港首個私人資助房屋，首期１３﹒５萬上車
　　渣打推出可持續發展儲蓄戶口，新客戶享２﹒８８％額外年利率　
　　王小川退出搜狗公司股東，法定代表人變更為葉駿　　　　　　　
　　阿里（０９９８８）高層大變革，武衛交棒徐宏，戴珊、蔣凡分管
　　國內外業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　香港寬頻（０１３１０）推出智能送餐機械人服務，月費３１８８
　　元起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萊爾斯丹（００７３８）第三財季總銷售跌１５％，同店銷售跌１
　　３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　吉利汽車（００１７５）１１月總銷量按年跌１０％至１３﹒６萬
　　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　載通（０００６２）九巴採購４６部雙層巴士，涉２０２８萬英鎊
　　商湯集團（０００２０）明日起招股，入場費約４０３０元　　　
　　中海外（００６８８）１１月物業銷售金額按年跌２１﹒８％　　
　　卓悅科技奪「２０２１智慧生活夥伴大獎」，積極進行數字化轉型
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　光大水務（０１８５７）取得江蘇常州鄭陸工業廢水處理項目一期
　　中電力（０２３８０）旗下中電智慧成功中標一汽大眾分布式光伏
　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　山高金融（００４１２）近２億購佳兆業中環中心物業抵債　　　
　　君實生物（０１８７７）雙抗體療法緊急用於新冠肺炎範圍擴大　
　　中國金茂（００８１７）１１月銷售金額跌１１％至約１７７億元
　　人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中海外宏洋（０００８１）１１月合約銷售額按年升１１％　　　
　　龍源電力（００９１６）１１月發電量按年升１１﹒５％至５６５
　　萬兆瓦時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　花樣年（０１７７７）１１月銷售額跌６３﹒５％至約１８億元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美的置業（０３９９０）首１１個月合同銷售按年升１５﹒５％至
　　１２７４億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　雅居樂（０３３８３）１１月預售金額按年升８﹒８％　　　　　
　　陽光１００中國（０２６０８）１１月合同銷售額跌９２﹒４％　
　　中梁控股（０２７７２）１１月合約銷售額按年跌３２％至１２２
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　社科院料內地今年ＧＤＰ增８％，明年增約５﹒３％　　　　　　
　　上期所國際銅期貨上市一年，成交金額１﹒４７萬億元　　　　　
　　鄭州數據中心產業規劃徵意見，投資規模超１８００億　　　　　
　　分析指降準有本月置換ＭＬＦ及明年春節前兩個窗口期　　　　　
　　官媒表示不要簡單理解宏觀政策走向，不可能全面寬鬆　　　　　
　　統計局表示今年全國糧食產量１﹒３６萬億斤，創新高　　　　　
　　人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠９００億元；人行決定１
　　５日下調金融機構存準率０﹒５個百分點；此次全面降準釋放長期
　　資金約１﹒２萬億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　方星海稱期貨法有望明年發布，鼓勵頭部期貨公司上市　　　　　
　　廣州市委書記、市長同日被撤換，疑因大量砍伐老榕樹　　　　　
　　中老鐵路耗資６０億美元，經濟學家警告老撾難償外債　　　　　
　　中國物流集團成立，國資委與中國誠通分別持股３９％　　　　　
　　上期所將推航運指數、液化天然氣等對外開放品種上市　　　　　
　　富邦財險等多家險企明年起暫停開展互聯網保險業務　　　　　　
　　首隻養老理財產品上線急速售罄，募資上限２０億人幣　　　　　
　　官媒評論微信開放電商外鏈：網絡生態將迎巨變　　　　　　　　
　　上海第三批集中供地零流拍，全年土拍收益１７００億　　　　　
　　所羅門騷亂持續，中國駐當地使館：堅定支持止暴制亂　　　　　
　　微博清理近１﹒９萬個違規「賣粉刷贊」帳號　　　　　　　　　
　　牧原股份旗下３１家公司商票持續逾期；牧原股份回應商票逾期：
　　已推動兌付，公司現金流正常牧原股份旗下３１家公司商票持續逾
　　期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，報１７６８８點　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　林鄭料明年經濟有可觀增長，本港可盡享國家發展紅利；林鄭稱候
　　選人來自不同政治光譜，具多元性廣泛代表性　　　　　　　　　
　　梁兆基稱香港應考慮如何在內地內循環發揮作用　　　　　　　　
　　陳茂波稱若本地疫情續受控，全年經濟料可增６﹒４％　　　　　
　　夏寶龍稱愛國者治港非單聲道，是「五光十色」多樣性　　　　　
　　曾國衞去信《華爾街日報》，煽動投白票或不投票均屬違法　　　
　　林卓廷被控披露廉署受查人，法院裁定表證成立　　　　　　　　
　　洪為民稱北部都會區可考慮打造創新的制度及管治模式　　　　　
　　余偉文稱金管局會與內地監管機構研人民幣計價港股可行性　　　
　　中原十大屋苑周末成交１３宗，按周升約８﹒３％　　　　　　　
　　傳金管局研替代付款初步建議，涉按揭物業用本票交收　　　　　
　　深股通額度全日用近４億元，外資連續四日流入；滬股通額度全日
　　用３８億元，陸股通淨流入４億元　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｍｏｘ　Ｂａｎｋ客戶突破２０萬，半年增一倍　　　　　　　　
　　恒指公司推出兩條聰明貝塔多因子指數　　　　　　　　　　　　
　　經絡表示拆息或於明年首季前徘徊０﹒４厘以下水平　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　傳房企合景泰富（０１８１０）老闆被限制出境，公司回應：嚴重
　　失實　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　內地上月房貸投放環比同比雙升，同比料多增２０００億元　　　
　　市傳東莞新房放開限購無需社保，業內人士否認　　　　　　　　
　　據報佳兆業（０１６３８）更換分管融資管理的副總裁　　　　　
　　據報奧園（０３８８３）將於２０２３年６月底前兌付所有理財產
　　品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　易居（０２０４８）未來或下調二套房等首付比，減少購房信貸約
　　束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　潘軍稱花樣年（０１７７７）債務分四大方面，化解非金融融資難
　　度大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）等計劃申請發行供應鏈ＡＢＳ產品　　　　
　　社科院表示部分房企債務問題突出，需重視土地出讓放緩　　　　
　　華夏幸福公布３隻中票償付方式，與１４隻公司債相同；華夏幸福
　　擬１４隻債券償付方案，現金償付佔三至四成　　　　　　　　　
　　陽光城４億人幣債券終獲展期一年，持有人曾否決方案　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中國外交部發１﹒５萬字報告批評美式民主亂象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅晤印尼官員：反對西方把自己民主標準強加於人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美媒表示預計拜登政府本周宣布官員將不參加北京冬奧會　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳美國本周宣布外交抵制冬奧，中方表示完全是自作多情　　　　　　　　　　　　　　　　　
建銀料明年美國中期選舉前大概率出現新中美關係摩擦　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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同策研究院表示若項目處置仍資不抵債，恒大大概率破產　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒大債務波及下游，金螳螂提訴６９４案件涉款近９億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀汪濤稱政府首要確保住房交付，料將放鬆涉房信貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
苦撐多時終現違約，政府派工作組，恒大插逾一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳恒大擬將所有離岸債務納入重組計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增５宗輸入確診，全部涉Ｌ４５２Ｒ變異病毒株　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府再認可４高風險國家針卡，周三起可用作登機回港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
周四起強制掃安心出行，長者幼童殘疾人士等可獲豁免　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全美１６州發現Ｏｍｉｃｒｏｎ，福奇指毒性不算嚴重　　　　　　　　　　　　　　　　　　
崔俊明建議當局考慮第二代疫苗時購入國藥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江寧波機場取消北京出港航班，社區展全員核酸檢測　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國單日增８６宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，比利時續示威　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許樹昌估計香港明年２月才可與內地全面通關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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