《運籌帷幄－梁業豪》須有面對另一輪急跌市的心理準備

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均屬顯著向淡。本周首個交易日，港股開局並不理想，沽壓未散。其實，筆者於本月初

已提醒大家，本周五（１０日）收市前仍屬淡友的天下；好友如欲於本月底前反敗為勝，恐怕於

下周一（１３日）後才有機會。這完全是根據指數期貨大戶加權平均開倉水平分析法所得的結果

推算出來的，雖不一定準確，過往亦證明了具非常高的參考價值。中國恒大（０３３３３）終告

違約，為淡友大戶提供了再攻的藉口，好友只得繼續退守。

客觀而言，恒指上月３０日低位２３７７５支持現屬岌岌可危，大家應有另一輪急跌市將出

現的心理準備。筆者認為，於本周交易時段完結，或圖表形勢明顯轉好前，淡友仍是市場控制者

，逆勢而行的圖利方式並不值得鼓勵。另一方面，即使下周大市有幸正式回升，初期亦只宜被視

為短期反彈，而非新升浪已然開始。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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