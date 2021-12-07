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即市新聞

07/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》須有面對另一輪急跌市的心理準備

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均屬顯著向淡。本周首個交易日，港股開局並不理想，沽壓未散。其實，筆者於本月初
已提醒大家，本周五（１０日）收市前仍屬淡友的天下；好友如欲於本月底前反敗為勝，恐怕於
下周一（１３日）後才有機會。這完全是根據指數期貨大戶加權平均開倉水平分析法所得的結果
推算出來的，雖不一定準確，過往亦證明了具非常高的參考價值。中國恒大（０３３３３）終告
違約，為淡友大戶提供了再攻的藉口，好友只得繼續退守。
　　客觀而言，恒指上月３０日低位２３７７５支持現屬岌岌可危，大家應有另一輪急跌市將出
現的心理準備。筆者認為，於本周交易時段完結，或圖表形勢明顯轉好前，淡友仍是市場控制者
，逆勢而行的圖利方式並不值得鼓勵。另一方面，即使下周大市有幸正式回升，初期亦只宜被視
為短期反彈，而非新升浪已然開始。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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