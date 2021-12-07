《缸邊隨筆－石鏡泉》碌卡

《缸邊隨筆》月光族的打工仔，有豐富經驗在月末碌卡度日，到下個月糧期就還卡數，然後

又碌卡，到期又還卡數。凡還得到卡數的，是上等人，但還不到呢？破產人。



不過，國家還不起，就不一定破產，債碌得大，不一定壞，美國就是債碌大，未壞。



１５０年來美國債的膨脹速度和規模，到２０２０年３月，已達２２兆。美國國債是有上限

的，但每到上限，美政府又會提高國債上限，便使到美國國債不斷膨脹。到２０２０年時，美國

國債達到其ＧＤＰ的１０５％。



在２０２０年後，美國國債更快速膨脹，估計到２０５０年，美國國債便達到其ＧＤＰ的

２００％。美債在三十年可以印出之前百多年才印出來的債，主要是為政者更大花筒，而且更狼

胎，特朗普就成功地暫擱美國債上限，特朗普就可以狂發債去派街坊，以博選票去連任，但博不

到了，由拜登接手，到２０２１年３月，美國債已達２８兆，此即一年增加６兆！



＊美債息負擔將急升＊



發這麼大量債，是要付利息的，但近年美國所付的債息是一直減少的。因為２００８年之前

的美債是有較高利息，但在２００８年後，美債息急跌至幾近零，使到美政府的債息負擔減少。

但到２０２５年及之後，這個零息「紅利」將消失，美債息負擔將要急升。



在７０至８０年代，不少發展中國家誤信了政府印錢，加大入口（貿赤），會刺激到國內經

濟，但結果是銀紙印多了便不值錢，一旦國際利息上升，不少國家、跨國企業，就因還不起債而

要破產，今時的恒大（０３３３３）及不少內房業目前就要陷入這危機。但美國就不會，因為他

是軍霸，環球不少資金就流入美國，因相信，美國不會破產，亦無人敢向美國討債。



在１９６０至７０年代，法國在戴高樂任總統時，就不信這個美元，當時美國政府是答應，

可以３２美元換一盎斯黃金，於是戴高樂就將賺到的美元用船運回美國，換黃金，一直換到美國

政府慌，於是就在１９７２年宣布美元不再與黃金掛勾，結果就是美元一直貶值，這是相對於黃

金而言。１９７２年一盎斯黃金值３２美元，今時是一盎斯黃金跌極也要１７００多美元，即是

美元兌黃金貶值了逾Ｎ％。



不過，美元兌其他資源就未見有這麼大的貶值，如１９７０年時２美元一桶的石油，今時仍

只賣６０至７０美元，如美元兌石油價的貶值一如黃金這麼多，則我們今時的交通費、電費，將

較今時價貴多了，這就是害苦民生的通貨膨脹。



不少政府亦已汲取了７０至８０年代的擴財赤、擴入口（貿赤），而採取個穩健財政安排，

不少政府如有餘銀也不再儲美元作儲備，而是買黃金作儲備，他們害怕的，就是美元一直印債時

，又當利息雖稍上升，美國就會出現還不到息的可能，那時美國只可以再加速印債去付不是本金

，而是利息時，美債、美元尚有沒有人要？



今時古巴的通脹率達６９００％，阿根廷、委內瑞拉的通脹率也不遑多讓，苦了的，是人民

。



香港人未見過這些脫羈性通脹，更且因為由於美元多印而港元跟美元掛勾，有錢港人可以輕

易地錢搵錢，但：



（１）阿里巴巴（０９９８８）由１７５元升上３００元，發達了，今時跌至１２５元，苦

了；



（２）騰訊（００７００）十幾元升至７００元，今時跌至４５０元；



（３）恒大（０３３３３）由幾元升至３０元，今時跌至２元。



都是潮起潮落的繁華虛夢，至於局中人何時夢醒，就決定了誰能全身而退，誰會陷於苦困，

你會選擇在何時棄美元呢？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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