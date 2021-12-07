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即市新聞

07/12/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》碌卡

　　《缸邊隨筆》月光族的打工仔，有豐富經驗在月末碌卡度日，到下個月糧期就還卡數，然後
又碌卡，到期又還卡數。凡還得到卡數的，是上等人，但還不到呢？破產人。

　　不過，國家還不起，就不一定破產，債碌得大，不一定壞，美國就是債碌大，未壞。

　　１５０年來美國債的膨脹速度和規模，到２０２０年３月，已達２２兆。美國國債是有上限
的，但每到上限，美政府又會提高國債上限，便使到美國國債不斷膨脹。到２０２０年時，美國
國債達到其ＧＤＰ的１０５％。

　　在２０２０年後，美國國債更快速膨脹，估計到２０５０年，美國國債便達到其ＧＤＰ的
２００％。美債在三十年可以印出之前百多年才印出來的債，主要是為政者更大花筒，而且更狼
胎，特朗普就成功地暫擱美國債上限，特朗普就可以狂發債去派街坊，以博選票去連任，但博不
到了，由拜登接手，到２０２１年３月，美國債已達２８兆，此即一年增加６兆！

＊美債息負擔將急升＊

　　發這麼大量債，是要付利息的，但近年美國所付的債息是一直減少的。因為２００８年之前
的美債是有較高利息，但在２００８年後，美債息急跌至幾近零，使到美政府的債息負擔減少。
但到２０２５年及之後，這個零息「紅利」將消失，美債息負擔將要急升。

　　在７０至８０年代，不少發展中國家誤信了政府印錢，加大入口（貿赤），會刺激到國內經
濟，但結果是銀紙印多了便不值錢，一旦國際利息上升，不少國家、跨國企業，就因還不起債而
要破產，今時的恒大（０３３３３）及不少內房業目前就要陷入這危機。但美國就不會，因為他
是軍霸，環球不少資金就流入美國，因相信，美國不會破產，亦無人敢向美國討債。

　　在１９６０至７０年代，法國在戴高樂任總統時，就不信這個美元，當時美國政府是答應，
可以３２美元換一盎斯黃金，於是戴高樂就將賺到的美元用船運回美國，換黃金，一直換到美國
政府慌，於是就在１９７２年宣布美元不再與黃金掛勾，結果就是美元一直貶值，這是相對於黃
金而言。１９７２年一盎斯黃金值３２美元，今時是一盎斯黃金跌極也要１７００多美元，即是
美元兌黃金貶值了逾Ｎ％。

　　不過，美元兌其他資源就未見有這麼大的貶值，如１９７０年時２美元一桶的石油，今時仍
只賣６０至７０美元，如美元兌石油價的貶值一如黃金這麼多，則我們今時的交通費、電費，將
較今時價貴多了，這就是害苦民生的通貨膨脹。

　　不少政府亦已汲取了７０至８０年代的擴財赤、擴入口（貿赤），而採取個穩健財政安排，
不少政府如有餘銀也不再儲美元作儲備，而是買黃金作儲備，他們害怕的，就是美元一直印債時
，又當利息雖稍上升，美國就會出現還不到息的可能，那時美國只可以再加速印債去付不是本金
，而是利息時，美債、美元尚有沒有人要？

　　今時古巴的通脹率達６９００％，阿根廷、委內瑞拉的通脹率也不遑多讓，苦了的，是人民


　　香港人未見過這些脫羈性通脹，更且因為由於美元多印而港元跟美元掛勾，有錢港人可以輕
易地錢搵錢，但：

　　（１）阿里巴巴（０９９８８）由１７５元升上３００元，發達了，今時跌至１２５元，苦
了；

　　（２）騰訊（００７００）十幾元升至７００元，今時跌至４５０元；

　　（３）恒大（０３３３３）由幾元升至３０元，今時跌至２元。

　　都是潮起潮落的繁華虛夢，至於局中人何時夢醒，就決定了誰能全身而退，誰會陷於苦困，
你會選擇在何時棄美元呢？《資深投資者　石鏡泉》

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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