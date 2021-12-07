《神州民企》世茂集團先舊後新折讓８﹒５％配股，淨籌１１﹒７億

《經濟通通訊社７日專訊》世茂集團（００８１３）昨日與配售代理匯豐、摩通及大摩協議

，代理按各自而非聯合而悉數包銷的基準，以先舊後新方式配售１﹒４５億股，佔擴大股本約

３﹒８２％，每股８﹒１４元，比上日收市價折讓約８﹒５４％，集資淨額約１１﹒７３億元用

於償還公司債務及用作集團一般企業用途。

配售完成後，世茂集團主席許榮茂持股由６６﹒３３％攤薄至６３﹒７９％。（ｍｈ）

