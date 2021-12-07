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07/12/2021 08:40

《神州民企》龍光集團先舊後新折讓近一成配股，淨籌１１﹒６億元

　　《經濟通通訊社７日專訊》龍光集團（０３３８０）公布與配售代理瑞銀、法巴及花旗協議
，按全數包銷基準，以先舊後新方式配售１﹒７２億股，佔擴大股本３﹒０２％，每股作價
６﹒８元，比上日收市價折讓約９﹒９％，集資淨額約１１﹒５９３億元擬用於集團項目投資及
作為集團一般營運資金。
　　配股完成後，龍光集團主席紀海鵬及其家族持股由７７﹒２％攤薄至７４﹒８６％。
（ｍｈ）

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