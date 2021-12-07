《專家之言－李偉傑》美證交會新規震散中概股，短期難釋退市憂慮

《專家之言》踏入１２月份港股仍然維持捱打局面，雖然上周二（３０日）寄望恒指在變種

病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ震散環球股市，超賣後有機會出現技術性反彈，但上周五（３日）帶來近期

較為震撼消息，美國證券交易委員會１２月２日通過修正案，規定在美國上市的中國企業必須披

露是否由政府控制，並提供審計報告，若果「美國上市公司會計監督委員會」（ＰＣＡＯＢ）連

續三年未能對在美國上市的外國公司進行審查，證交會可以將這些公司在紐約證券交易所和納斯

達克交易所除牌，並禁止交易。當局亦要求透過可變利益實體（ＶＩＥ）在美國上市的中國企業

加強訊息披露，消息直接將一批在美國上市的中概股震散，周末期間中證監指出近期與美國證券

交易協會、美國公眾公司會計監督委員會等監管機構，就解決合作中存在的問題進行了坦誠、有

建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得積極進展，希望能降低市場憂慮。



＊料拋售壓力漸降汰弱留強，恒指２２５００點見重要支持＊



但在不確定性加大下，資金繼續現金為本，整個事件裏重點在於三年時間，到底未來三年中

美能否達成協議逆轉退市憂慮，這個難以在一時三刻達到，但不問價沽貨壓力，預計三至四天就

能夠反映，相信本周中期拋售壓力會逐步降溫，反而在這段期間那些能率先反彈的中概股，資金

會在股份身上汰弱留強，屆時若果跌就有份，反彈沒有起色的話，投資者對相關股份就不應繼續

留戀。而恒指方面近期弱勢維持，惟根據由今年展開的下降通道底部接近２２５００點水平，預

期將出現重要支持力度，不過筆者仍寄望１２月尾可迎來一次基金粉飾櫥窗活動，暫時反彈仍以

２０天線２４６００點為目標。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有

聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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