【車股轉勢？】吉利上月銷量有亮點？贛鋒弱勢應驗勿沾手？

《經濟通通訊社記者梁凱菱７日報道》汽車股冠着國策扶持、新能源汽車為大勢所趨等光環

，惟氣氛自上周五（３日）起轉差，當時以為僅受累於小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）、理想汽車

－Ｗ（０２０１５）等中概股急挫。不過，在比亞迪（０１２１１）上月汽車銷量獲大行唱好，

昨日（６日）仍隨市下挫近半成，疊加吉利（００１７５）最新公布的上月新能源車銷量略見起

色下，汽車股反彈力度依然疲弱，難道汽車股已轉勢？



＊吉利全年銷量勢不達標，瑞信應聲降盈利預測＊



吉利上日收市後公布１１月銷量數據，全月銷量１３﹒５８萬輛，按年跌幅收窄至１０％，

按月升幅則擴大的２２％。不過，首１１個月累計，銷量只有１１６﹒９３萬輛，為全年銷量目

標１５３萬輛的７６％。換句話說，吉利如有全年達標的話，本月銷量需達約３６萬輛，意即上

月的約１﹒６６倍。

市場認為，吉利全年不達標已是板上釘釘。上日唱好比亞迪的瑞信，最新下調全年盈利預測

９﹒４％，主要因為銷量低於預期，維持「中性」評級，以及目標價２６元。

不過，吉利上月銷量非無亮點。第一，新能源和電氣化汽車銷量達１﹒６１萬輛，按年大升

１﹒３７倍，按月亦漲１﹒０４倍，創月度紀錄新高％。第二，上月為極氪「ＺＥＥＫＲ

００１」交付的第一個月份，全月交付２２１１輛。極氪「ＺＥＥＫＲ ００１」自１０月２３

日起批量交付，當日交付量為１９９輛。

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，吉利上月新能源車銷量的確有好轉，新能源和電氣化汽車銷量佔比由

１０月的７％，升至近１２％，惟能否維持此水平仍需時觀察。事實上，整體新能源車市場增長

快，三大汽車新勢力上月交付量齊破萬。以吉利的規模，１０月新能源和電氣化汽車銷量僅

７９０９輛「很失禮」，直言上月回升至逾萬輛銷量屬基本，不宜對其股價期望太高。



＊吉利特大行買家不敵特大戶沽家＊



吉利今早高開逾２％，甫開後最高曾見２２﹒９元，惟迅速掉頭回落，最多輕微倒跌至

２２﹒２元，中午收報２２﹒７５元，升２﹒２５％。走勢如此反覆，皆因大戶買家並未積極且

進取地掃貨。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》截至半日收市，吉利錄７５１萬元資金淨主動賣出，未改連續

淨質貨的勢頭，暫為連續第８個交易日錄得淨主動賣出；非散戶主動買沽比率只有５３：４７，

反映非散戶買家的入市態度，略較非散戶沽家進取。參考《ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ》，特大戶主

動買沽比率僅報３９：６１，反映特大戶沽家入市態度明顯較進取。

銷量數據略有好轉，惟市場仍未收貨，原因何在？汽車業股票為３３個行業類別之中，半日

資金淨主動賣出最多的行業類別，規模逾６８３１萬元。事實上，此行業類別同為過去五個交易

日資金淨質貨最多的行業類別，規模達７﹒２１億元；股價累計平均跌幅逾４％，排第五，可謂

行業的跌市，獲資金流向配合，亦即走勢轉差非今日之事。

從另一角度，龍頭股比亞迪的資金流向亦未見改善；其半日錄３４９萬元資金淨主動賣出，

暫連續第三個交易日被淨質貨。



＊贛鋒應驗弱勢，下一個支持位？＊



順帶一提贛鋒鋰業（０１７７２），今早一跌穿前雙底的低位１２８﹒１元，低見

１２５﹒８元，是否為買入良機？非也！贛鋒半日同錄資金淨主賣出，雖規模不大，僅２４６萬

元，惟未見大戶買家進取入市。據《ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ》，特大戶主動買沽比率為

０：１００，意即入市的特大戶全面質貨；普通大戶主動買沽比率亦僅報５０：５０。

黃師傅提到，贛鋒早前集多個利好消息，包括鋰價上漲、獲Ｔｅｓｌａ新訂單、旗下美洲鋰

業更擊敗寧德時代（滬：３００７５０）奪加拿大鋰礦等，惟股價不升，更每每升至較高水平後

遇阻力掉頭回落，早已對其有戒心。股價最終經歷逾一個月的整固後突破向下，意味淡友得勝，

應驗當時股價有「無形之手」限制股價升勢，目前料贛鋒將下試２５０天線（目前約１２３元）

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