《盤後部署》科技股帶動港股回升，恒指企穩２４５８４可望再上

《經濟通通訊社７日專訊》恒指高開３２８點，午後升幅擴大。重磅科技股造好，阿里巴巴

（０９９８８）急升１２﹒２４％，報１２６﹒５元，為今天表現最好藍籌股，連同美團

（０３６９０）及騰訊（００７００），合共為恒指貢獻逾３００點升幅。內房及物管股同樣造

好，碧桂園服務（０６０９８）飊１１﹒１３％，報５１﹒９元；碧桂園（０２００７）就升

１﹒６７％，報７﹒３１元；龍湖（００９６０）升３﹒６１％，報３８﹒８元。恒指最終收全

日最高位收市，報２３９８３，升６３４點或升２﹒７２％，主板成交１５３４﹒４６億元。國

企指數報８５２７，升２５２點或升３﹒０５％。恒生科技指數報５９６８，升２４１點或升

４﹒２１％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３５９５，升５點或升０﹒１６％，成交５２４１﹒１９億

元人民幣。深證成份指數報１４６９７，跌５５點或跌０﹒３８％，成交３２７０﹒０９億元人

民幣。



＊人行降準利好因素已散，內銀股未必有顯著升幅＊



科技股為恒指佔比最多的板塊，推動恒指重上接近兩萬四水平。有分析指，近期阿里巴巴的

人事調動，會為公司帶來機遇，加上隔晚在美國股市升一成，股價亦在１０９﹒５低位反彈一成

二。根據經濟通ＨＶ２報價系統顯示，截至１２月６日，阿里巴巴牛證街貨重貨區位於１００至

１０４﹒９９元，而熊證街貨在１３０至１３４﹒９９的相關對沖股數顯著增加７﹒６３萬股，

反映股價短期可能在此區間上落，惟今天收市價已接近熊證重貨區，上望的熊貨數目亦不多，不

排除有殺牛的可能性。

另外，人行宣布於１２月１５日降準，內銀股早段造好，惟尾段升幅逐步收窄，建行無升跌

，工行更微跌０﹒２％，似乎市場已消化完降準消息，加上本身屬偏向防守性的股票，短期上升

空間未必很大。

大市方面，從日線圖來看，恒指今天最終升穿１０天線（約２３９３８點）高收，成交雖然

較上個交易日少１６５億元，但資金淨流入較上日就增加７２億元，北水近期轉趨積極，恒指短

期可望反彈，若能企穩在２０天線（約２４５８４）點水平可望再上。

