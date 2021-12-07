【外圍經濟】疫情解封刺激消費市道，日本家庭開支持續增加

《經濟通通訊社７日專訊》受益於各地解除新冠疫情封城令，日本家庭開支持續增長。根據

總務省周二公布的數據，１０月份家庭開支按月增３﹒４％，前值５％。雖然按年計仍跌

０﹒６％，但相較９月的１﹒９％，和８月的３％，跌幅已明顯收窄。

推動家庭開支增加的項目包括家居用品、交通、通訊和文娛康樂活動。分析指，如果疫情持

續受控，日本今年第四季度的消費市道將進一步活躍。（ｊｆ）

