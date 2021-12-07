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07/12/2021 14:51

【外圍經濟】疫情解封刺激消費市道，日本家庭開支持續增加

　　《經濟通通訊社７日專訊》受益於各地解除新冠疫情封城令，日本家庭開支持續增長。根據
總務省周二公布的數據，１０月份家庭開支按月增３﹒４％，前值５％。雖然按年計仍跌
０﹒６％，但相較９月的１﹒９％，和８月的３％，跌幅已明顯收窄。
　　推動家庭開支增加的項目包括家居用品、交通、通訊和文娛康樂活動。分析指，如果疫情持
續受控，日本今年第四季度的消費市道將進一步活躍。（ｊｆ）

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