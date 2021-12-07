【外圍經濟】天氣惡劣影響收成，阿拉伯咖啡豆漲至１０年高位

《經濟通通訊社７日專訊》由於巴西、哥倫比亞等主要產區的供貨量下跌，阿拉伯咖啡豆的
期貨價格周一漲至１０年高位。明年３月的紐約期貨價格升３﹒１％，至每磅２﹒５０８５美元
。阿拉伯咖啡豆今年已上漲９５％，主要原因是巴西等國早前陷入乾旱，目前又轉為多雨，且惡
劣天氣預料還會維持２季。此外，全球船運業萎縮亦延誤了咖啡豆的交收。（ｊｆ）
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